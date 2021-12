YosStop: Así luce ahora la youtuber, tras pasar cinco meses en prisión: VIDEO

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, dejó la noche de este miércoles la celda en la que había permanecido desde hace cinco meses en el interior del penal de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de pornografía infantil; esto luego que su defensa llegara a un acuerdo con la parte acusadora; en este caso, Ainara Suárez, así como con su equipo de abogados para que su salida de la cárcel finalmente ocurriera.

Luego que se difundiera la noticia de su salida, la prensa ya esperaba a la creadora de contenido a las afueras del penal femenil la noche de ayer. Ahí YosStop se detuvo para dar sus primeras declaraciones y agradeció a todas las personas que se mantuvieron preocupadas y al tanto de su situación, en el transcurso de este proceso legal que enfrenta. La youtuber sorprendió a todos por el semblante físico que presentó ante las cámaras, luego de pasar cinco meses privada de su libertad.

YosStop también le envió algunas palabras a aquellos que creyeron en todo momento en su inocencia y aseguró que se encuentra muy feliz: “Estoy feliz porque ya estoy libre, ¿Qué significa para mí? La verdad es que lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron. Si les voy a dar entrevistas, pero ahorita no porque ya me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”, declaró Yoseline Hoffman tras salir de prisión.

Ainara Suárez y su equipo de abogados aceptan la reparación del daño

Luego de que Ainara Suárez y su equipo de abogados, encabezado por Javier Schütte, aceptaron la oferta de reparación del daño por parte de la youtuber YosStop, fue posible alcanzar la aprobación de una suspensión condicional del proceso que mantenía la influencer, por lo que anoche fue puesta fue puesta en libertad.

Así se veía Yoseline Hoffman anoche, a su salida del penal de Santa Martha Acatitla. FOTO: Especial

Yoseline Hoffman salió del penal de Santa Martha Acatitla portando ropa deportiva color lila con blanco, un cubrebocas, lentes de armazón y eligió portar su cabello suelto, el cual destacó con un tinte color fantasía y lentes de armazón negro. Durante su breve encuentro con la prensa, YosStop atrajo mucho la atención de los medios debido al aspecto físico que la creadora de contenido mantiene ahora tras su reclusión.

YosStop lució ayer muy animada, con buen aspecto y "muy feliz"; de acuerdo con sus declaraciones, aseguró encontrarse ansiosa de estar pronto en su casa. Para ver al fin su sueño de libertad cumplido, la defensa de Yoseline Hoffman logró un acuerdo con la víctima, Ainara Suárez, para poder continuar con su proceso en libertad. A cambio la youtuber debe cumplir con una serie de condiciones que se enlistan a continuación.

El otorgamiento de diversos bienes materiales.

El pago de una cantidad económica.

No contactar a la víctima.

Una disculpa pública.

No expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

Capacitarse en el tema de víctimas.

Tras asistir a cursos, deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los mismos.

Donar el 5 por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivas?

