Marco Antonio Regil: estos son sus tres ángeles, los seres a los que más ha amado

Marco Antonio Regil ha pasado por situaciones sumamente difíciles en la vida; sin embargo, siempre ha contado con la ayuda de seres que bien podrían ser llamados ángeles, ya que lo han apoyado cuando pensaba que el mundo frente a él iba a derrumbarse.

Si bien su existencia ha sido una muestra de carácter, fuerza, ganas de superarse y aprender que las adversidades solamente son una condición más de la vida, esto no evita que la estrella de "Atínale al precio" haya tenido que contar con alguien.

La señora Irma Sánchez

Su mamá le enseñó todo lo que necesitó para ser un hombre exitoso.

La primera persona que creyó en él y lo hizo un hombre de bien fue su madre, la señora Irma Sánchez, la cual estuvo pendiente de él no solo para cuidarlo y alimentarlo, sino que además fue la chispa que prendió sus ganas de de comunicar y su don para aprender a leer a la gente.

La señora Sánchez desde muy joven le inculcó a su hijo el trabajo duro y el respeto propio, debido a que escapó de un matrimonio violento tras el cual tuvo que aprender a sostenerse a sí misma y a los suyos. Como ejecutiva de venta logró convocar a varias mujeres a las que le cambió la vida por medio de la venta de cosméticos por catálogo.

Además de esto, doña Irma fue el motor para todas las cosas que ha logrado Regil desde joven e incluso él mismo dice que cuando ella murió se percató de que sin ella su vida no tenía sentido. El golpe de la pérdida de su mamá en 2017 debido al Alzheimer es una prueba que el conductor sigue enfrentando.

Sin embargo, también le quedan buenos recuerdos de ella y de la forma en la que lo trató como un adulto desde niño para que aprendiera de discernir entre lo que quería y lo que no, inclusive si esto le causara algún contratiempo.

La estrella de televisión cuenta que de no ser por esta mujer y por su intervención, pudo haber quedado sin sueños, frustrado y sin las habilidades que lo convirtieron en una estrella.

Bernie

Su mascota lo acompañó durante los momentos más determinantes de su vida

El miércoles 17 de febrero, a las dos de la madrugada, Marco Antonio Regil recibió una llamada telefónica en la que se le informó que su madre había muerto. Intentó llamar a varios amigos y familiares para que lo acompañaran, pero nadie atendió la llamada.

La familia Regil había pasado por un círculo de amor alrededor de la mujer unas horas antes para despedirla; sin embargo, se negaba a morir. Por esta razón, los médicos habían pedido a sus parientes que la dejaran sola para ver si así al final partía al otro mundo. Debido a la hora, Marco Antonio fue el único que pudo estar presente cuando el cadáver de la señora fue trasladado por la funeraria. Al salir, el conductor solamente tuvo la compañía de su perro Bernie, quien caminó con él a través de un parque.

Mientras el dolor lo consumía, el can solamente lamía las lágrimas de la estrella de televisión y le hizo compañía durante todos los días posteriores en los que fue llevando el duelo poco a poco. La estrella había adoptado a Bernie después de que lo encontró en la calle en 2016.

En los días en los que el conductor no quería pararse de su cama, fue el animal el que le dio la excusa para salir a pasearlo y así poco a poco mejorar. La ironía fue que mientras el pastor belga ayudó a sanar el corazón de Regil, él sufría de una condición llamada miocardiopatía dilatada, la cual afectaba cómo funcionaba este órgano en su cuerpo.

Fue el pasado 16 de mayo cuando Fer, un amigo de Marco Antonio, sacó a pasear a la mascota al parque. Era la primera vez que alguien que no fuera él caminaba en la calle con el animalito. De un momento a otro, Bernie sufrió un ataque cardiaco, aunque trataron de reanimarlo, el can no pudo volver a la vida.

A dos semanas de la muerte de su gran amigo, Regil se encontró con una perrita que iba a ser sacrificada y que fue salvada. La animalita tenía parvovirus, pero después de un tratamiento sobrevivió, por lo que tuvo la corazonada de llevarla con él. Le puso el nombre de Luna y lo está ayudando a sanar.

Laura Elizondo

La modelo es, según el conductor, la mujer perfecta para él

Marco Antonio Regil define a Laura Elizondo como la mujer con la que más complicidad ha logrado generar a lo largo de la vida. Durante entrevista que tuvo con Yordi Rosado, el artista incluso dijo que se arrepiente de no haberse casado con ella.

Pese a que aseguró que se siente feliz de que esté casada y tenga una vida tranquila, aseguró que si pudiera regresar el tiempo estaría dispuesto a volver a conquistarla y quedarse con ella hasta el final de sus días.

Para ejemplificar lo que Laura le hacía sentir, el conductor dio a conocer que la noche previa a un evento importante en su carrera, no podía dormir debido al estrés y el miedo que sentía por cometer algún error.

En lugar de darle una palmada en la espalda y decirle que todo estaría bien, la modelo se quedó con el estudiando durante la madrugada. Cosas como estas, apuntó el exconductor de "100 Mexicanos dijeron" fue una de tantas muestras del amor y apoyo que le brindaba la mujer.

Incluso ahora Marco Antonio asegura que ama la forma de ser de Elizondo y añora los tiempos a su lado. A esto agregó que si volviera a conocer a alguien como ella, caería rendido de nueva cuenta. La separación de ambos se debió a diversos problemas de los que la estrella de TV no suele hablar, pero de los cuales se responsabiliza a sí mismo por no haber sido más maduro para poder resolverlos.

