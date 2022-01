Productor de RBD manda duro mensaje a Sergio Mayer Mori tras criticar su música

La serie de 'Rebelde' de Netflix no ha recibido las mejores críticas tras su estreno, sobre todo por parte de los fans de la telenovela y de RBD, quienes recordaron que Sergio Mayer Mori había dicho que no le gustaba la música de la banda. Ahora, toda esta polémica llegó al productor musical de la agrupación que le mandó un duro mensaje al protagonista.

El hijo de Barbara Mori y Sergio Mayer se puso en el ojo del huracán desde que se dio a conocer que sería parte del cast de la nueva serie de Netflix, que continúa con la trama escolar de la exitosa telenovela del 2004. A pesar de estelarizar dicho proyecto, el joven de 23 años, declaró que "odiaba" la música de Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María, Christopher Uckerman y Anahí.

“Sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD… sí las tengo que cantar (los temas de la banda) por contrato, pero odio a RBD. No me gustan las canciones, nunca vi el coso este… esa es la realidad”, fue lo que dijo Mayer Mori en aquel entonces, provocando la furia de los seguidores de la agrupación.

Así contestó el músico de RBD a Sergio Mayer Mori

Después de que estas palabras tomaran relevancia durante el estreno de la serie de la plataforma de streaming, el productor y compositor de RBD, Carlos Lara, aclaró que no le ofendían las críticas del hijo del ex miembro de Garibaldi y Diputado en el Congreso de la Unión.

“Han insistido en preguntarme si no me “ofende” la opinión que un actor llamado Sergio Mayer Mori tiene acerca de la música que interpreta RBD. (...) La respuesta es NO. No me ofende en lo más mínimo y, además, celebro su honestidad", aseguró en una publicación en su cuenta de Facebook.

Además, recordó que RBD ya forma parte de la historia de la música Pop y destacó que se siente satisfecho con los logros de la agrupación. "Me siento muy orgulloso y agradecido de haber formado parte de quienes ayudaron a crear el fenómeno. Lo demás es subjetivo”.

Por último, el músico le deseó a Sergio Mayer Mori tenga al menos "el uno por ciento del éxito" que tuvo el grupo que llegó a varias partes del mundo.

