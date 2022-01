Lucía Méndez participa en reality show que prepara Netflix; estos son los detalles

Lucía Méndez es una de las celebridades con una larga trayectoria en la música y la pantalla chica, sin embargo, esta vez llegaría a Netflix con un reality show que reunirá a otras artistas que han estado en medio de la polémica en más de una ocasión.

En entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”, Lucía Méndez habló sobre los proyectos que tiene en puerta y entre ellos señaló el reality en el que participa y que será parte del catálogo de la plataforma de streaming.

La intérprete de “Corazón de piedra” no dio detalles sobre el reality show, pero señaló que ya está grabado y que podría llegar a Netflix en noviembre de este año aunque la fecha no es oficial aún.

Lucía Méndez participa en reality show de Netflix. Foto: Instagram @luciamendezof

Aunque no quiso dar más detalles al respecto, el periodista de espectáculos Pablo Chagra reveló en TikTok que Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Laura Zapata también serían parte del reality show que sería al estilo “Keeping Up with the Kardashians”.

Trayectoria de Lucía Méndez

Lucía Méndez goza de una larga trayectoria al igual que las famosos que participan en el reality show, lo que las llevaría a tener algunos conflictos mientras se realizaba el proyecto aunque la también actriz no reveló con quién y sobre qué se trataba.

Mientras tanto, la cantante está por celebrar 50 años de carera artística y en sus redes sociales ha compartido algunos recuerdos de su paso por la televisión y la música, agrediendo en todo momento a sus fans.

Lucía Leticia Méndez Pérez es originaria de Guanajuato y en 1972 fue nombrada como El rostro de El Heraldo de México, desde entonces ganó popularidad y acaparó las miradas por su belleza y talento que más tarde la llevaron a las telenovelas.

Su primer aparición en la pantalla chica fue junto a Angélica María en “Muchacha italiana viene a casarse” de 1972, aunque también pasó por el cine con cintas como “El hijo del pueblo”, “Cabalgando a la Luna” y “El desconocido”.

