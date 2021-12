"Tempranillo": Andrea Legarreta se burla de Lucía Méndez por confundir el tipo de vino con un momento del día | VIDEO

Andrea Legarreta se burló de Lucía Méndez tras la confusión de la cantante durante una entrevista donde comentaba acerca del vino y señaló que se emborrachó "tempranillo", aunque le cuestionaban sobre el tipo de uva de la bebida.

Durante la emisión de "Hoy", los conductores del programa presentaron una nota del reconocimiento que recibió Lucía Méndez por su trayectoria, sin embargo, Andrea Legarreta aprovechó el momento para recordar el error de la actriz y se burló.

"Oigan, les cuento de Lucía Méndez. Que se levantó muy tempranillo y se echó un vinito. Ay, a ver si luego tenemos ese video porque es una chulada que está circulando por todos lados", señaló entre risas la conductora.

Ante la pregunta del "Negro" Araiza, Andrea contó los detalles del video que se volvió viral: "Me la agarraron en curva, ella está hablando del vino, que se emborracha luego cuando no sabe a alcohol y que le dieron un vinito muy joven y le dicen 'Ay, sí, tempranillo' y ella, 'pues sí, no tan tempranito, eran como las 11 de la mañana", desatando las risas de sus compañeros.

Así fue la confusión de Lucía Méndez

Lucía Méndez cometió un error en una entrevista con Matilde Obregón, pues la actriz y cantante confundió un tipo de uva utilizada para hacer vino con un momento del día.

Todo sucedió cuando la actriz dijo que una amiga le había regalado un vino y le compartió algunos detalles sobre la bebida. "Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol y me sabía muy a uva, porque era un vino muy joven".

Ante esto, la periodista le preguntó si se trataba de un "tempranillo", término que se usa para nombra al vino preparado con este tipo de uva. Sin embargo, la cantante dio una peculiar respuesta que se volvió tendencia en redes sociales.

"Sí, eran como las 11 de la mañana y dije no, me vale, dale, dale, dale", señaló Lucía Méndez.

SEGUIR LEYENDO:

"A ver si agarras algo, enano": Gustavo Adolfo Infante reveló la vez que Lucía Méndez irrumpió en una fiesta, borracha

Lucía Méndez revela FUERTE decisión en caso de caer en coma igual que Carmen Salinas | VIDEO

CI