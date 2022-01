¡No mintió! El VIDEO que prueba que Lucía Méndez realmente peleó con Madonna en un concierto

Lucía Méndez es una de las máximas estrellas de la televisión mexicana de las décadas de los setentas y ochentas. Su inigualable belleza la convirtió en una de las mujeres más deseadas en nuestro país. Con telenovelas como “El extraño retorno de Diana Salazar”, “Colorina” o “El retorno”, la carrera de Lucía despuntó de una forma inimaginable.

Lucía Leticia Méndez, nombre real de la actriz, también persiguió una exitosa carrera en el mundo del canto y en el cine. Era tan cotizada que todos los productores y directores de teatro, cine y televisión querían trabajar con ella. Su rostro es considerado uno de los más bellos de nuestro país.

A la fecha, Lucía Méndez continúa siendo una leyenda en el medio artístico aunque lleva años alejada de la televisión, pues en sus palabras “no ha llegado un proyecto que esté a mi altura”.

Combina sus entrevistas en su canal de YouTube, con una empresa de perfumes de feromonas que prometen atraer todas las miradas. Además de que aparece de forma esporádica en programas de televisión.

Con la evolución del internet en México, Lucía Méndez también se convirtió en un fenómeno viral y de culto, cuando en una entrevista concedida a Adela Micha para La Saga, aseguró que se peleó con Madonna en pleno concierto. La historia generó miles de memes, y fue una de las principales tendencias porque los usuarios no creían en lo que la actriz afirmaba.

“Te juro que sí pasó. Fui con mi exmarido a ver a Madonna en Miami. Yo traía lastimada la rodilla por el spinning. De pronto todo mundo se para y ella se molestó que yo estuviera sentada. No me voy a parar, y Madonna muy enojada. Les respondí I’m gonna call my lawer.