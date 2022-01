Anette Cuburu: El impactante cambio de la conductora de "Venga la Alegría" | FOTOS

Anette Cuburu es una de las conductoras favoritas de "Venga la Alegría" y este 18 de enero celebró su cumpleaños en medio de una gran fiesta junto a sus compañeros de escena y felicitaciones del público, a quienes se ha ganado con su simpatía ante las cámaras en sus casi 30 años de trayectoria.

La también actriz de 47 años comenzó su carrera participando en “El premio mayor” y “Confidente de secundaria” donde de inmediato captó la atención el público por su belleza y talento, algo que le abrió las puertas a nuevos proyectos en la pantalla chica.

En 2006 llegó al mundo su primogénita que lleva su mismo nombre, Anette, y en 2011 tuvo a sus cuates, Alejandro y Camila. En más de una ocasión la conductora ha señalado que le hubiera gustado formar una gran familia, sin embargo, dejó de lado su sueño ante los problemas que tuvo para convertirse en madre.

Poco a poco la experiencia de Anette Cuburu la llevó a ser una de las conductoras más populares de la televisión en México, por lo que formó parte de importantes programas matutinos como “Hoy”, en donde surgieron rumores de conflictos con algunas de sus compañeras, entre ellas Andrea Legarreta.

Anette Cuburu embarazada. Foto: Instagram @anetteoficial

Ausencia de Anette Cuburu en televisión

Tras ser uno de los rostros más queridos en la pantalla chica, Anette Cuburu se ausentó debido a los problemas que tuvo que enfrentar tras su divorcio por el que perdería importantes proyectos, además de que le dificultaría por años conseguir un nuevo trabajo.

“Lloré mucho, me sentí muy frustrada y pedí oportunidades, me colgaban el teléfono, gente que vino a mi casa a comer y que se sentó a que yo la atendiera y me dieron la espalda”, dijo Cuburu.

Anette Cuburu junto a Armando Manzanero. Foto: Instagram @anetteoficial

Tras estar algunos años alejada de los reflectores, recibió una oportunidad para incorporarse como conductora en la televisora del Ajusco, donde compartió escena con Carmen Muñoz en el programa "Al Extremo" para después incorporarse a "Venga la Alegría".

