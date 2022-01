Jimin de BTS es un gran fan de Boys Over Flowers y así lo demuestra

El K-Pop y los K-dramas se han vuelto todo un fenómeno mundial. BTS es una de las bandas más populares, pero las series de Asia no se quedan atrás. Si eres fan de ambos, debes saber que uno de los doramas favoritos de Jimin es "Boys Over Flowers" y así lo demostró.

Actualmente, BTS es la banda de idols más famosa, pero hace una década explotó la llamada Ola Hallyu, movimiento que dio a conocer al cultura coreana a nivel internacional con los doramas y los primeros grupos de K-Pop, "Chicos Antes Flores" fue una de las series que formaron parte del boom.

12 años después, "Boys Over Flowers" sigue siendo uno de los doramas más vistos y populares, los integrantes de BTS han demostrado ser grandes fans, Suga recreó una de las escenas de la historia y Jungkook ha cantando el OST en varias ocasiones. Jimin también es un gran seguidor de la serie.

Te puede interesar: BTS: Jungkook estrenará su nueva canción Stay Alive y emociona a ARMY

¿Por qué Boys Over Flowers es el dorama favorito de Jimin?

La industria de los K-Dramas es una de las más grandes en el entretenimiento en Corea del Sur, por lo que muchos idols crecieron viendo sus historias, también han protagonizado algunas series populares o han participado en la banda sonora. BTS no es la excepción y durante uno de sus reality, Jimin demostró que es un gran fan de "Boys Over Flowers".

En un episodio de "Run BTS!", Jimin se transformó en "Gu Jun Pyo", personaje de Lee Min Ho, el cantante visitó un abrigo de plumas similar al del personaje y de fondo comenzó a sonar "Paradise", la canción principal de la serie. En otro de los episodios, también mostró su fanatismo, pues comenzó a cantar "Do You Know", otra de las canciones del drama.