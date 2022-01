María León soprende con body plateado y piernas de impacto | FOTO

Este fin de semana María León sorprendió a sus fan no sólo con su fantástica presentación en Alquimia Tour, sino que también dejó al público boquiabierto durante el show al lucir un espectacular look que dejó sus piernas de impacto al descubierto, hecho que para nada pasó desapercibido.

Actriz, cantante y modelo, no hay nada que María León no haga y eso incluye un intensa rutina de ejercicio con la que ha dejado más que claro que no hay otra alternativa para tener una figura increíblemente torneada y que sea la envidia de todos. Y este sábado demostró que es capaz de bailar sin perder el aire al cantar, hecho por el cual ha protagonizado el musical "Hoy no me puedo levantar".

Y si de cualidades se trata, la famosa no deja de sorprender, ya que en varias ocasiones ha resaltado en el mundo del espectáculo por su buen gusto al vestir, hecho que la ha llevado a convertirse en el rostro de marcas como Reebok. Tan solo en el 2021 se encontró dentro del top de las mujeres mejor vestidas.

Por supuesto, este último elemento nunca queda fuera de sus proyectos y ya sea en sus obras de teatro, en sus videos musicales o en sus presentaciones en vivo, siempre elige los atuendos perfectos para lucir hermosa.

(Foto: @sargentoleon)

María León se luce con look espectacular

La famosa y protagonista de obras como el musical "Roxie", regresó a los escenarios, esta vez para presentar sus nuevas y clásicas canciones como "Perro amor" desde el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Además, durante su concierto sorprendió al salir al escenario con un atrevido body plateado con el que presumió una diminuta cintura y sus torneadas piernas. Como complemento perfecto, la cantante usó unas botas altas, también plateadas, llenas de brillo que causaron sensación al deslumbrar con la iluminación del lugar.

(Foto: @sargentoleon)

Cabe destacar que no fue el único atuendo con el que la cantante se robó la noche, ya que lució otros bodies y conjuntos de dos piezas con los que soltó el micrófono por varios minutos para "subirse al tubo".

Pues quienes siguen de cerca la carrera de María León, sabrán que es una amante del pole dance, un tipo de danza que la ha empoderado y llevado a que decenas de mujeres se atrevan a sumarse a esta disciplina, misma que resulta ideal para lucir un cuerpo torneado, según ha revelado en más de una ocasión.

