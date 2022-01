Preciosa: María León enciende la red en atrevido look deportivo y tacones

La cantante María León volvió a causar furor en internet, y aunque esta vez no presumió uno de sus coquetos bikinis, encendió las redes sociales con un atrevido look deportivo en color negro y luciendo sensuales tacones con los que destacó su esbelta y curvilínea figura.

María Elizabeth León Herrera, nombre real de la intérprete y actriz, comenzó su carrera como cantante del grupo musical femenino T' de Tila, donde compartió micrófono con Ana Brenda Contreras, para después ser la vocalista de Playa Limbo, en el que estuvo por más de 10 años y ha asegurado que no se arrepiente de dejarlo.

Como actriz, María debutó en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco terminó una temporada de la obra musical "Hoy no me puedo levantar" hace sólo unas semanas.

María León enciende la red en atrevido look deportivo y tacones

"Sargento León", como se encuentra en sus redes sociales, ha dejado claro que es una de las famosas que más trabaja en mantener su figura, pues constantemente comparte en su Instagram o Twitter fotos y videos de sus entrenamientos y ensayos, tal como lo hizo la tarde de este jueves.

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2.6 millones de fans, la actriz y cantante de 35 años compartió con sus seguidores una fotografía en la que presumió su esbelta figura, la cual es admirada por sus fanáticos por lucir unas torneadas piernas y un abdomen de acero.

María, quien recientemente habló sobre el padecimiento que la aqueja, publicó la imagen acompañada del texto: "Nsayos… #ALQUIMIATour 15/01/2022", confirmando la fecha en la que regresará a los escenarios como cantante, con una serie de shows que comenzarán en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México.

Además, León etiquetó al lugar en el que se encuentra, un estudio de pole dance, desde el que decidió mandar la coqueta fotografía en la que presume un atuendo deportivo de color negro, el cual combinó con sensuales tacones de baile, y portando cubrebocas blanco.

María León se luce en coqueto outfit. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

María León recibe el 2022 en BIKINI y presume los mejores momentos de su año 2021: FOTOS

María León presenta al VERDADERO amor de su vida en plenas vacaciones

En la ducha y modelando atrevido bikini: María León sube la temperatura con un VIDEO