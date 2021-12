María León no se arrepiente de dejar Playa Limbo: "Me ha hecho sentir libre y eso está plasmado en mi música"

Por 14 años, María León fue la voz de Playa Limbo, pero ella quería más, así que la agrupación decidió continuar sin ella, ahora considera que fue la mejor decisión. “No me quedó de otra más que crecer en todos los aspectos; estuve 2 años buscando qué iba a decir musicalmente, porque no tenía el plan de ser solista, pero no me arrepiento, ha sido uno de los regalos más hermosos que me ha dado la vida, compartir y conocer más a fondo el arte de actuar, poder hacer musicales”, dijo en entrevista.

En 2017, la cantante, actriz y bailarina quería participar en un proyecto, por lo que le planteó a la banda pausar 9 meses, el grupo decidió seguir sin ella. A partir de ahí, León se conoció.

“Amo y me siento coherente con lo que hago, con lo que canto, lo que escribo y también me ha ayudado a sacar esa parte mía del closet que por respeto de ser parte de un grupo, uno no lo saca tan fácil, y también estar sola, me ha construido a ser lo que soy, y me ha hecho sentir libre, en lo bueno, malo y peor, y eso está plasmado en mi música”, detalló.

María confirma cada día que el camino que ha tomado es el correcto, lo siente en su corazón y en su alma: “me ha tocado tomar decisiones difíciles, pero cada decisión me convierte en una mujer aventurera, sin esa decisión y ese momento yo no me hubiera aventado a hacer un disco de cumbia”.

Con este crecimiento entrando también al mundo del teatro y de las series de televisión, María llega preparada al Teatro Metropólitan, el 15 de enero, con su disco Inquebrantable, pero también la presentación del nuevo material en el que experimentó con la cumbia. Confesó que no sólo va a entregar su corazón, sino el mejor disco que ha hecho en su vida.

“No sé si va a ser un disco exitoso, para mí ya lo es, a nivel estadística ya tenemos un primer lugar nacional con Gloria Trevi, con el tema "Mudanza de Hormiga", además de una canción con Rubén Albarrán, que amo con locura; para mí eso ya es éxito”.

Frase:

“No sé si el Metropólitan me va a alcanzar o la vida me va a alcanzar para agradecerles que a pesar de las decisiones que he tomado, a pesar de las cosas que digo, a pesar de quien soy, me quieran todavía”.

Datos:

Ella montó todo el show para el Teatro Metropólitan

Asegura que habrá pole dance durante su presentación.

Alquimia la canta con Rubén Albarrán .

la canta con . El día del concierto, develará los featurings de su nuevo disco.

Números:

Hace 4 años se separó de Playa Limbo .

. 2 veces fue pospuesto el concierto de Inquebrantable Tour .

. 15 enero 2022, concierto en el Teatro Metropólitan.

CAR