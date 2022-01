Devuélveme a mi chica de los Hombres G está basada en esta historia REAL; ¿qué pasó con el niño pijo?

David Summers, Rafael Muñiz, Daniel Mezquita y Francisco Javier de Molina tienen al menos cinco décadas como amigos y cuatro como los únicos integrantes que han compuesto el grupo español Hombres G, así lo dieron a conocer en la Entrevista con Yordi Rosado.

Devuélveme a mi chica es quizá su éxito más grande en México, aunque, como algunas de sus canciones, fue un éxito que se escribió casi de manera improvisada.

De acuerdo con lo que narró David Summers, vocalista de la banda, acababa de cortar con su exnovia, quien lo había dejado por un chico que conducía un automóvil como el que describe la canción.

El también bajista tuvo dos semanas para esta labor, debido a que la banda tenía programada una fecha en un centro de espectáculos español llamado Rockola y sabía de buena fuente que su ex iría al lugar junto con su nueva pareja.

"Hice esa canción nada más que para cantarla y joderles", dijo.

"Me miraba cabreado, me decía hijo de puta", dijo sobre cómo el novio de la chica reaccionó durante el concierto.

Al final, la joven se terminó casando con aquel "niño pijo" y tuvieron cinco hijos; sin embargo, este matrimonio terminó en un divorcio tras el cual ambos no pueden verse ni en pintura.

La canción no estaba destinada para ser una de sus mejores obras, pero poco a poco la gente la fue pidiendo en los conciertos, así que la incluyeron de fijo en la lista de las infaltables de cada show.

"Yo hablaba con ellos y les decía "Esta canción tiene algo"", dijo.

El grupo no tenía idea de que la palabra "mamón", la cual se repite varias veces en la letra se consideraba como una grosería fuerte en el México de los 80 e incluso no tenían siquiera dimensionado que se escucharían en Latinoamérica, por lo que decidieron no hacer una maqueta especial para su entrada en el continente.

La palabrota le dio un peso mucho mayor del esperado en el mercado mexicano, lo cual hizo de esta melodía un éxito casi instantáneo que sigue sonando en las estaciones que rescatan las melodías clásicas de la década.

Los integrantes del grupo aseguran que seguirán tocando hasta que el cuerpo aguante.

¿Qué perdió la banda por la fama?

Durante la charla, Yordi le preguntó a los músicos lo que tuvieron que perder para poder tener fama y fortuna. En el caso de Daniel, dijo que no perdió nada, ya que la banda le permitió conocer de todo y además ha permitido que viviera de la música.

Javier, baterista del grupo, aseguró que en sus inicios estudiaba periodismo, pero al final tuvo que dejar esta carrera universitaria para poder ser parte de la alineación. Confesó que tenía la intención de mejorar sus calificaciones durante el segundo año, pero al final el éxito que tuvo Hombres G lo hizo dejar su instrucción.

Rafael dejó a Piruca, su primera esposa cuando tenía unos 25 años de edad, cuando le tocó dar más de 100 conciertos en España y no tuviera más tiempo que para su profesión. El no poder verse con su pareja ocasionó que la mujer le pidiera que cambiara de profesión, a lo cual se negó.

Para David, lo único que no volvió a tener fue la privacidad, debido a que la fama le impedía ir a cualquier lugar sin ser reconocido y tener altercados con la gente que lo asediaban.

La banda jamás ha cambiado de integrantes.

No sabían tocar

Durante sus inicios, contó David, ninguno sabía tocar instrumentos, pero poco a poco fueron aprendiendo. El vocalista aseguró que la guitarra le abrió el paso para crear sus primeras composiciones, entre ellas "Martha tiene un marcapasos", a sus 16 años de edad.

Javier indicó que el objetivo que tenían era solamente dar a conocer lo que sentían, debido a que estaban influenciados por los Sex Pistols, quienes se lanzaron al estrellato dando a conocer su punto de vista.

"Empezamos a tocar por diversión sin idea de que se iba a convertir en nuestra profesión", dijo David.

Su primer disco, narraron, lo grabaron para que sus amigos y familiares pudieran escucharlo, pero nunca pensaron que alguien lo contarían. Poco a poco, dijeron, se fueron montando pequeños objetivos que fueron logrando hasta que se convirtieron en uno de los grupos referentes de habla hispana.

