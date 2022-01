María Félix: así de hermoso cantaba en el Cine de Oro

María Félix, una de las grandes divas del la etapa del Cine de Oro en México cautivó y enamoró a millones gracias a su talento y su belleza; a lo largo de 36 años de trayectoria artística, la actriz, originaria de Álamos, Sonora, demostró con creces por qué se convirtió en una de las grandes estrellas del cine nacional y puso en alto el nombre de México a nivel mundial.

Por todos es sabido que María de los Ángeles Félix Güereña nació con un talento innato para el histrionismo, el cual consolidó con su madurez artística, sin embargo, pocos sabían que la estrella del cine nacional también sabía cantar y era poseedora de una voz inigualable, con la cual también conquistó a aquellos que la llegaron a escuchar.

Como evidencia de su talento existen diversas grabaciones en donde aparece "La Doña" interpretando diferentes temas en distintas etapas de su vida, incluso en algunas películas se le vio cantar. No solo en su etapa activa como actriz se pudo ver a María Felix interpretando algunos temas, ya que en en algunas páginas de internet, y en Youtube, se puede apreciar a la diva del cine cantando a todo pulmón canciones de grandes compositores y cantantes mexicanos, tales como Jose Alfredo Jiménez.

La inconfundible voz de María Félix

María Félix se convirtió en todo un icono femenino gracias a su poderosa personalidad, su fuerte carácter, su peculiar belleza y su estilo exquisito para vestir, todos estos rasgos la hicieron trascender en diferentes rubros, más allá del séptimo arte, ya que además llegó a modelar prensas y joyería de exclusivas marcas y reconocidos diseñadores y acaparó innumerables portadas en revistas de moda de la época.

La actriz sonorense logró trascender todas las barreras del éxito que pudieron haber existido en aquella época, lo que la llevó a consolidarse como una estrella de talla mundial y un icono femenino en la Época de Oro del Cine mexicano. No en vano se ganó el apelativo de "La Doña", ya que en cualquier lugar que pusiera un pie hacía historia.

María Félix ha pasado a la historia como una artista camaleónica que era poseedora de diversos talentos además de la actuación, uno de ellos era su habilidad para el canto. Además de aparecer interpretando diversas canciones en algunas de las películas que protagonizó, a la actriz mexicana se le recuerda también por aquella ocasión en que el tema "Ella", de José Alfredo Jiménez, el cual, en propias palabras de la actriz, él compositor se la escribió a ella.

"Esta canción me la hizo un enamorado sin esperanzas; cuando estaba en Buenos Aires me la mandó cantar con Pedro Vargas, no quiere decir nada que José Alfredo Jiménez después se la cantaba a otras, pero esta fue para mi, ahí va", se escucha decir a María Félix antes de interpretar este tema.

La diva de la Época de Oro del Cine en México actuó en 47 películas en donde siempre destacó por sus papeles protagónicos, la actriz trabajó con grandes directores de aquella época, como Emilio "El Indio" Fernández y Roberto Gavaldón, por mencionar solo algunos, con cada uno grabó cinco películas. Además, la estrella del cine se casó en cuatro ocasiones.

