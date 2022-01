Maribel Guardia demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas a los 62 años

Maribel Guardia, además de ser bellísima y talentosa, es una persona alegre y presente. Hace unos días se mostró alegre en las redes sociales, saludando a su amiga y colega Ana Bárbara quién cumplió 51 años este pasado lunes 10 de enero. “Mi adorada @anabarbaramusic #felizcumpleaños. Que esta vuelta al sol llene tu vida de sueños cumplidos y bendiciones al lado de los que amas. Te quiero Peque” fue el conmovedor mensaje que eligió Maribel para acompañar una foto juntas.

En las últimas horas, Maribel Guardia publicó una fotografía en su cuenta oficial de la red social de camarita que deslumbraron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la latina desplegando toda su hermosura frente a la cámara desde el jardín de su hogar. La conductora costarricense lució un elegante y escotado mono negro con mangas. La morocha latina complementó su look con su cabello suelto, grandes aretes, zapatos taco alto y labios pintados de rojo.

Maribel Guardia posando en su jardín. Fuente: Instagram: Maribel Guardia

Maribel, que es entre tantas cosas, actriz, cantante y también conductora de televisión, no solo le desea buenos deseos a sus cercanos, si no que la caracteriza ser energética y muy positiva con para sus seguidores en Instagram, a los que deslumbra con sus hermosura, de paso.

Maribel del Rocío Fernández García, como es su nombre completo, no baja las expectativas y se lleva miles de me gustas y mensajes que la hacen sentir única y diva a los 62 años, los cuales vive a pleno, como si los años no pasaran en su vida.

Guardia, que también tuvo repercusiones mediáticas por los años 00’, cuando estuvo casada entre 1992 y 1996 con el cantante Joan Sebastian, que es el padre de Julián, único hijo de la Costarricense, es tendenciosa con sus vestimentas y se pone a la altura de las nuevas generaciones para ser codiciada.