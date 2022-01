Querido actor y cantante de Televisa terminó como cocinero tras trabajar junto a Belinda

Muchos mexicanos mayores de 30 años han de recordar a Martín Ricca, el famoso actor infantil que protagonizó diversas telenovelas infantiles a inicios de la década de los 2000, una de ellas al lado de Belinda. El éxito que alcanzaron estas producciones lo llevó a ser considerado en su momento como fue uno de los actores infantiles más cotizados de Televisa y más reconocidos a nivel nacional.

Sin embargo, luego de probar suerte en la música, el joven intérprete se alejó de la pantalla chica a muy corta edad y se jubiló de los melodramas para finalmente disfrutar de una vida alejada de los reflectores mediáticos. Y aunque durante muchos años poco o nada se supo de Martín Ricca, el actor reapareció esta semana en el programa "Venga la Alegría", en donde fue entrevistado.

Tras más de 16 años alejado de los foros de televisión, este lunes 10 de enero, Martín Alejandro Ricca Peirone, nombre completo del actor, se dejó ver en las pantallas de "VLA" en donde fue entrevistado en exclusiva; ahí el intérprete habló sobre su vida y confesó sentirse muy feliz con el rumbo que tomó. A sus 36 años vive en Argentina, si país natal, junto a su novia y reveló además que le interesaría convertirse en padre muy pronto.

Martín Ricca no descarta volver a hacer televisión

Martín Ricca es recordado por haber protagonizado exitosas telenovelas infantiles como "El diario de Daniela", "Cómplices al rescate" y "¡Amigos x siempre!" Sin embargo, fue hace más de 16 años que Martín Ricca decidió poner una pausa a su trayectoria artística y se alejó de los foros de televisión; su último proyecto fue el melodrama "Clap... el lugar de tus sueños", en donde participó desempeñando un papel secundario.

Tras más de una década desaparecido de la actuación y de las pantallas, Martín Ricca habló acerca de su vida personal y de todo lo que ha pasado en este tiempo: "Ya pasaron los años de chavito, ya no queda nada, ya estoy medio viejito, estoy acompañado muy contento pero no he tenido la suerte de ser papá, pero me encuentro muy bien", declaró desde su casa.

Retirado desde hace mucho tiempo de ls producciones televisivas, Ricca señaló que aunque no tiene hijos todavía le encantaría convertirse en padre pronto. Cuestionado además acerca de si regresaría en algún momento a la actuación, el intérprete aseguró que si bien se encuentra satisfecho con su vida actual, volvería a considerar actuar de nuevo pero únicamente como el villano de la historia o dando vida a un narco.

Respecto al giro que dio su vida tras su retiro, Martín Ricca destacó que a lo largo de todo este tiempo tuvo la oportunidad de graduarse como cocinero, además que llegó a inclinarse en algún momento por el futbol, mientras que ahora forma parte de una banda originaria de su país. "Soy una persona de perfil bajo, uno por mi familia, yo fui el rostro... soy una persona que sacrifique mi niñez por estar trabajando", concluyó Ricca.

