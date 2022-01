Famosa actriz del Cine de Oro perdió a su hijo en trágico accidente; Juan Gabriel hizo superarlo

La época de Oro del Cine Mexicano tiene varias anécdotas trágicas como por ejemplo la muerte del hijo de la famosa actriz Katy Jurado, quien debido a esta pérdida entró en una profunda depresión que sólo fue posible superarla gracias al cantante Juan Gabriel, gran amigo de la diva de la pantalla grande.

María Cristina Estela Marcela Jurado García, nombre real de la artista, fue una reconocida intérprete mexicana que no sólo triunfó en la industria cinematográfica nacional, también lo hizo en Hollywood, pues fue la primera actriz latinoamericana en ganar el Globo de Oro y también fue la primera en ser nominada al Premio Oscar.

Asimismo, pudo compartir créditos con estrellas como Elvis Presley, Peter Fonda, Marlon Brando, entre otros y filmar películas como 'High Noon', 'Arrowhead', 'Broken Lance', 'One-Eyed Jacks' y 'Pat Garrett & Billy the Kid', la colocaron a la diva del cine como una de las favoritas del género wéstern.

Katy Jurado es la primera latina en ser nominada a los Oscar Foto: Especial

Katy Jurado entró en depresión tras la muerte de su hijo

Katy Jurado tuvo muchos romances, pero sólo dos matrimonios, el primero fue en 1940 con el actor y escritor Víctor Velázquez, quien después se convirtió en el padrastro de las actrices Lorena Velázquez y Tere Velázquez, sobrinas de polémico líder sindical. De esta relación nacieron sus hijos, Víctor Hugo y Sandra, sin embargo el amor no duró mucho y se divorciaron en 1942.

La protagonista de 'High Noon' estaba en el punto más alto de su carrera, pues ya se había consolidado en el cine y la televisión, cuando sufrió la pérdida más dolorosa de toda su vida, la muerte de su hijo Víctor, quien falleció en 1981 en un trágico accidente automovilístico en Monterrey, Nuevo León.

El hijo de Katy Jurado murió en un accidente de auto en 1981 Foto: INAH

Después de filmar la cinta 'Barrio de campeones', Katy decidió alejarse un tiempo de los escenarios y se refugió en su casa, donde no le quedaban ganas de nada, pues de acuerdo su círculo más cercano, se hundió en una profunda depresión, de la cual le fue muy difícil salir.

Katy Jurado y la amistad de Juan Gabriel

No fue hasta que formó una amistad con Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, que la diva del Cine de Oro regresó a los escenarios. De acuerdo a la propia actriz de Hollywood, en el llamado 'Divo de Juárez' encontró otro hijo que la ayudó a salir adelante.

"Sino hubiera sido por él, yo no regreso a mi carrera, perdí a mi hijo, se lo llevó dios y encontré en mi camino a otro hijo y si no hubiera sido por él, yo no regreso a trabajar. Él me ha dado fuerza, el deseo de vivir y el orgullo de tenerlo como hijo", dijo Katy Jurado en un evento en donde se reconoció al cantante de éxitos como 'Hasta que te conocí' y 'Amor eterno'.

La relación entre Katy Jurado y Juan Gabriel era tan fuerte que el también compositor le escribió una canción a la diva del cine. El tema "Qué rechula es Katy" está incluida en el disco "Juntos otra vez" lanzado en el año de 1997 y en é, "Jaunga" no solo hizo referencia a la belleza de la actriz, quien conquistó a Elvis Presley -tal y como lo hizo Elsa Cárdenas- si no también al fallecimiento de su hijo, pues en una de las estrofas dice lo siguiente:

"Señora de mis amores

Allá hay alguien en el cielo

Que la cuide y la bendice

Y yo lo mismo aquí en el suelo"

SIGUE LEYENDO:

Actor del Cine de Oro murió de forma trágica junto a su esposa en accidente automovilístico

Bella actriz del Cine de Oro fue vetada por un presidente por sus preferencias sexuales

Eulalio González 'Piporro' escribió esta canción para Pedro Infante