Manelyk rompe el silencio y habla de Karime, ¿Siguen siendo amigas?

Luego de su participación en La Casa de los Famosos, Manelyk González, mejor conocida solamente como Mane ha sido muy cuestionada sobre su relación con su amiga y excompañera de Acapulco Shore Karime Pindter de quien reveló muchas cosas en el reality show en donde ganó el segundo lugar.

Y es que Mane durante su paso por La Casa de los famosos, dijo sentirse traicionada por Karime, luego que ésta prefiriera pasar unos días en Las Vegas con Jawy, ex novio de “la pajarita” y no con ella para sanar su reciente duelo por terminar su relación y compromiso matrimonial.

Debido a lo anterior, Mane fue cuestionada por sus seguidores en redes sociales quienes le preguntaron sobre su relación con Karime y por primera vez luego de muchas especulaciones la también empresaria reveló qué pasa con su “comadre”.

De acuerdo con la propia Mane, la relación de amistad entre ella y Karime sigue como si nada hubiera pasado, pues asegura que solamente no han podido coincidir ya que ambas mujeres se encuentran muy ocupadas con cosas de sus respectivos trabajos.

“¿Karime, qué pasó con ella? ¡Nada! Osea ella se fue a grabar Acapulco Shore y todas esas cosas y yo me fui a grabar La Casa de los famosos y no nos hemos visto ni nada, no estoy diciendo que Karime no sea mi amiga que quede clarísimo, no, ella es mi amiga y siempre va a ser mi amiga y siempre que necesite algo de mi yo voy a estar ahí, pero, se cierran o se abren ciclos, o a veces simplemente las personas están ocupadas haciendo otras cosas y no significa que porque no se vean en mucho tiempo no seamos amigas, estamos bien, súper bien” dijo Mane durante su en vivo