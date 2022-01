Acapulco Shore: Manelyk y Karime encienden la red en DUELO de atrevidos bikinis

El reality de MTV, Acapulco Shore, ha tenido entre sus filas a las mujeres con las mejores siluetas, y dos de ellas son Manelyk González y Karime Pindter, quienes conquistan las redes con sus atrevidos atuendos, tal como lo hicieron recientemente en un duelo de bikinis con el que encendieron el internet.

Las ahora influencers, se convirtieron en grandes amigas desde las primeras temporadas del show, sin embargo, en los últimos meses se les ha visto distanciadas, esto luego de que Manelyk, contará en "La Casa de los Famosos" que había sido traicionada por Karime.

En sus redes sociales las dos son muy activas, y suman cada día más fans. Mane, como también la llaman cariñosamente sus fanáticos y amigos, tiene en Instagram 13.5 millones de seguidores, mientras que "La Matrioshka", ha alcanzado la nada despreciable cantidad de 5.9 millones.

Manelyk se luce desde Brasil en micro bikini

Manelyk, quien en 2021 terminó su relación con Jawy Méndez, otro de los famosos ex miembros de Acapulco Shore, decidió pasar el Año Nuevo acompañada de algunos amigos en Brasil, y aunque de acuerdo a lo que se puede ver en su cuenta oficial, ya regresó a la Ciudad de México, decidió compartir este jueves una atrevida fotografía.

Manelyk conquista las redes.

"Diversión pura pajaritas!!!", escribió la influencer y cantante, de 32 años, quien desde el comienzo de su carrera en los medios se ha caracterizado por lucir una esbelta y curvilínea figura, la cual causa impacto entre sus millones de seguidores en redes, pues destaca por poseer un pequeña cintura y abdomen marcado.

En la serie de fotos que Manelyk decidió compartir, se observa una en la que se luce desde las playas de Brasil con un micro bikini de estampado animal print, el cual llama la atención por su diseño de tiras, las cuales lleva amarradas en la zona de la cintura, resaltando aún más sus curvas.

Mane encendió la red con su bikini.

Karime se olvida del frío con atrevido look

Al contrario de la ex pareja de Jawy, Karime decidió viajar al estado de Utah, en Estados Unidos, donde ha pasado días muy fríos y realizando actividades como esquiar, sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad de lucir su cuerpazo en un atrevido look, olvidándose de las bajas temperaturas.

En sus historias de Instagram, "La Matrioshka", de 28 años, compartió con sus millones de fans un video, de sólo unos segundos, en el que se le puede observar disfrutando de las aguas termales del lugar y luciendo sus curvas en un coqueto traje de baño de dos piezas.

La también empresaria y locutora, acompañó las imágenes en las que luce el atrevido bikini de tonos oscuros, con la leyenda "Last dance" (último baile), quizás como una forma de hacer referencia a que son sus últimos días en aquel lugar.

Karime presume cuerpazo desde Utah.

