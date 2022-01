Acapulco Shore: Karime eleva la temperatura con sensual conjunto de seda

Karime Pindter es una de las integrantes más famosas del reality de MTV "Acapulco Shore", quien no sólo ha destacado en la televisión por su personalidad relajada y fiestera, pues también llama la atención por su curvilínea figura, misma que presumió recientemente con un sensual conjunto de seda con el que elevó la temperatura en Instagram.

La también conocida como "Matrioshka", de 28 años, es una de las integrantes más antiguas del famoso reality y ya se confirmó que formará parte de la siguiente temporada, cuando el elenco viajará a Colombia para seguir la fiesta, y donde seguramente la también locutora y empresaria causará furor con sus atrevidos atuendos.

Sin embargo, en los meses Karime ha estado en el ojo del huracán, esto luego de que Manelyk González, diera a conocer en su participación en "La Casa de los Famosos", que su ex compañera, y con quien tenía una buena amistad, la había traicionado al viajar con su ex pareja, el cantante Jawy, cuando ella la había invitado a un viaje.

Karime presume sensual conjunto de seda

Aunque Pindter no ha dado muchos detalles sobre el tema, en sus redes sociales ya no se ve que tengan interacciones, lo que hace suponer sus fans que ya no mantienen una amistad, sin embargo, la guapa influencer sigue presumiendo su figura y looks sin importar lo que se diga de ella.

Así se lució en sus redes sociales. Foto: Especial

"Trust the timing of your life" (Confía en el momento de tu vida), escribió Karime para acompañar el video en el que se lució en su más reciente publicación con un sensual conjunto de tela satinada, con el que también dejó ver su curvilínea figura, pues presumió una coqueta falda con abertura en la pierna y un top de escote pronunciado.

Con sus coquetos movimiento y gran estilo, la también modelo y actriz conquistó las redes con su atuendo, pues a menos de 24 horas de haber publicado el clip, ya ha recibido ciento de comentarios y más de 20 mil "me gusta".

¿Cuántas cirugías tiene Karime?

La llamada "Matrioshka" nunca ha tenido problemas con aceptar que se ha sometido a varias cirugías estéticas y que recurre a diversos procedimientos de belleza, sin embargo, en los últimos meses ha sido blanco de críticas, debido a que muchos afirman que ya no se parece en nada a la actriz que inició su carrera en el famoso reality.

Hace unos años, en el programa "Acapulco Shore" fue entrevistado uno de sus médicos, quien reveló que se ha hecho cirugía de contorno corporal total, liposucción, lipoinjerto de glúteos, rinoplastía, aumento de busto, liposucción de cara, bichectomía y botox.

Karime se ha sometido a diversos procedimientos estéticos. Foto: Especial

