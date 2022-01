Lily Collins no dirá adiós a "Emily in Paris", confirman tercera y cuarta temporada en Netflix

¡Buenas noticias para los amantes del drama y la moda! Netflix acaba de confirmar que la exitosa serie "Emily in Paris", dirigida por Darren Star, no tendrá fin próximamente y para ello anunciaron que ya están preparando no sólo la tercera, sino también la cuarta temporada.

Mismas que ya prometen estar llenas de romance, aventura y más looks icónicos de "Emily", interpretada por Lily Collins, en la capital de la moda, pues si algo bien saben los fans de la serie es que la protagonista de origen estadounidense no suele llevar los looks más parisinos del momento.

La historia protagonizada por Lily Collis, quien da vida a esta ejecutiva de marketing, aparentemente también tendrá "nuevas oportunidades" en las dos próximas temporadas, hecho que ya tiene más que entusiasmados a los fans y, por supuesto, al elenco.

(Foto: @emilyinparis)

Tras el anuncio de Netflix la actriz compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram luciendo una playera de la serie y destacó que no puede esperar más para iniciar con el proyecto. Además, reiteró su agradecimiento a sus fieles fans, quienes la han apoyado tanto a ella como a la serie.

"Me desperté temprano para darles noticias muy emocionantes... @emilyinparis está de regreso para la temporada 3 ... ¡Y esperen, la temporada 4! No puedo decir si Emily amaría u odiaría este atuendo con el que hago el anuncio, pero estaría gritando de cualquier manera. Realmente los amo a todos, muchas gracias por el increíble apoyo. En serio, no puedo esperar más. ¡Muchas gracias!", escribió Lily Collins.

(Foto: @lilyjcollins)

¿Qué se sabe de la tercera y cuarta temporada?

Hasta el momento se saben pocos detalles de la tercera y cuarta temporada de "Emily in Paris", pero lo que es seguro es que todo el elenco regresará a los estudios de la capital de la moda para grabar en primavera o verano; sin embargo, la fecha aún no está confirmada.

Asimismo, se reveló que los genios detrás de la producción esperan incluir otros lugares fuera de Francia, como es el caso de Londres, en Iglaterra, donde muy probablemente ocurra el inicio de "nuevas oportunidades" para la protagonista.

