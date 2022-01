Esta es la poco conocida conexión de Saúl "El Canelo" Álvarez con la serie de 'Euphoria' protagonizada por Zendaya

Las redes sociales han estallado luego de que el pasado 3 de enero se reveló un pequeño avance de la esperada segunda temporada de ‘Euphoria’, que ha cautivado a todos sus fanáticos y que ahora cautiva con su nuevo teaser emitido por HBO Max.

Debido a la pandemia de Covid-19, la producción se retrasó en diversas ocasiones, pues la serie ameritaba escenas con grandes grupos de gente o con acercamientos corporales. Cabe recordar que las fiestas y exploraciones sexuales son parte importante de la serie adolescente.

¿Qué pasará en 'Euphoria 2'?

Se sabe que en esta segunda temporada la historia principal será sin duda, la relación de Rue y Jules. Pero ha trascendido una declaración que hizo la actriz Sydney Sweeney, quien encarna a Cassie, sobre el futuro de su personaje.

"Cuando preguntan sobre la segunda temporada, sólo sé que no tienen idea de lo que van a ver. Cassie en verdad necesita arreglar sus cosas. No puedo decir nada más. Ella tiene una historia loca en la temporada 2 que no me esperaba. Cada vez que leo un episodio nuevo que escribe Sam, mi mandíbula está en el suelo y no puedo creer que esto sea algo que se avecina", dijo Sweeney, o sea Cassie Howard, en sus redes sociales.

Bajo este panorama, las personas han puesto su atención sobre la producción de HBO, misma que se ha posicionado como una de las más exitosas de los últimos años, y ahora ha cautivado a las audiencias el hecho de que Saúl "El Canelo" Álvarez tiene una relación cercana con dicha producción protagonizada por Zendaya.

La relación de "El Canelo" con la serie 'Euphoria'

El elenco principal de 'Euphoria' está conformado por un grupo de adolescentes entre ellos la protagonista Zendaya como Rue, Hunter Schafer como Jules, Alexa Demie como Maddy, Jacob Elordi como Nate, Sydney Sweeney como Cassie y Angus Cloud como Fez; este último es un traficante de drogas de la zona que vive con su abuela y su “hermano” menor llamado Ashtray.

El personaje de Ashtray es interpretado por Javon “Wanna” Walton, es un gimnasta, boxeador y actor que actualmente tiene 15 años, pero su camino en el mundo del boxeo comenzó cuando tenía 4 años de edad bajo el entrenamiento de su papá.

Es precisamente aquí en donde entra Saúl "El Canelo", quien subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde se le aprecia frente al boxeador mexicano con el mensaje: “Inspirado por niños como Javon Walton… #FutureFighter“.

Javon “Wanna” Walton con el ‘Canelo’ Álvarez / Foto: Instagram @onwardwanna

