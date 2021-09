Demandan al papá de Jenni Rivera por presunto acoso sexual, ¿podría pisar la cárcel?

Una vez más, la familia de Jenni Rivera está envuelta en un escándalo y en esta ocasión el encargado de protagonizar la polémica es el padre de “La Diva de la Banda”, el también cantante, Pedro Rivera, debido a que fue denunciado ante las autoridades de Estados Unidos por presunto acoso sexual, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos sobre el caso y te decimos si el padre de “La Gran Señora” podría pisar la cárcel.

De acuerdo con información emitida por el programa de espectáculos “Suelta la Sopa”, el padre de Jenni Rivera enfrenta una denuncia por acoso sexual y al menos 10 cargos más debido a que habría tocado de manera indebida a una mujer que trabajó con él por alrededor de 19 años.

La identidad de la afectada se mantiene en el anonimato, sin embargo, se sabe que algunos de los otros cargos que Pedro Rivera enfrenta estarían relacionados con situaciones laborales como despido injustificado, sometimiento a estrés laboral y adeudos en pagos a la denunciante.

Cabe mencionar que, en el documento que presentó el programa antes mencionado, se señaló que la denuncia fue realizada el pasado 3 de noviembre de 2020 ante la corte de Miami, Florida en Estados Unidos y se especifica que los acusados son Pedro Rivera y su empresa, Cintas Acuario, además, también se especifica que la demandante tenía el puesto de mánager de regalías, por lo que era muy cercana al padre de Jenni Rivera, es importante mencionar que para esta denuncia, la acusante utilizó el nombre de Jane Doe para proteger su identidad.

La denuncia por acoso

En el caso específico del señalamiento en contra de Pedro Rivera de acoso sexual, la demanda especifica que el padre de la “Mariposa de Barrio” habría tocado de forma indebida y sin su consentimiento a la demandante en horario laboral y en las instalaciones donde realizaba su trabajo, Cintas Acuario, las cuales, tienen sus oficinas en el estado de California, Estados Unidos.

Además, también se señala que Pedro Rivera habría agredido de forma física a la víctima fuera del horario laboral y de las instalaciones de Cintas Acuario pues en la demanda se lee “Él (Pedro Rivera), la agarró violentamente del brazo y la sacudió mientras la acusaba falsamente de filtrar información de su familia a la prensa”.

Como parte de la declaración anterior también se especifica que esta agresión ocurrió en una iglesia y que la escena fue presenciada por familiares y amigos de la demandante, quien alegó haber sufrido secuelas psicológicas por estos hechos debido a que fue sometida a una humillación pública.

¿Qué pide la demandante?

La defensa de la víctima ha solicitado que Pedro Rivera y la demandante enfrenten un juicio ante las autoridades, además, también solicitan una compensación económica para cubrir los honorarios de los abogados y cualquier otro costo derivado de la demanda, así como cualquier otra reparación de daños que la corte considere.

¿Pedro Rivera podría pisar la cárcel?

De momento, Pedro Rivera no podría pisar la cárcel pues se sabe que la corte de Miami, Florida declaró improcedentes todas y cada una de las acusaciones contra el papá de Jenni Rivera, sin embargo, se cree que la demandante no quitará el dedo del renglón por lo que podría seguir insistiendo en su demanda contra el cantante.

Por su parte, el ser cuestionado por los medios sobre esta situación, Pedro Rivera aseguró desconocer las acusaciones, además, no quiso ahondar en el tema y refirió que no podía hablar al respecto para no meterse en líos, sin embargo, agradeció el interés de los medios y se retiró.

Con información de medios.