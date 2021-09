Jenni Rivera: ¿Cuál fue la canción que le dedicó a Pati Chapoy, que hasta la llamó "nopal"? | VIDEO

Pati Chapoy es una periodista que suele decir las cosas sin pelos en la lengua, razón por la que en ocasiones suele verse involucrada en la polémica. De hecho, una vez tuvo una disputa con la fallecida cantante Jenni Rivera, quien durante uno de sus conciertos le dedicó una canción y hasta la llamó "güey" y "nopal".

La llamada Diva de la Banda, nacida en Estados Unidos, se convirtió en una de las artistas favoritas de la música regional mexicana no sólo en su país, sino también en México. Recordamos cuando la artista se burló de la conductora de Ventaneando.

En un concierto realizado en México en 2004, Jenni Rivera habló sobre Ventaneando y Pati Chapoy, asegurando que siempre criticaban a su familia. A manera de respuesta, hizo una pausa durante el show en vivo para revelar que no conocía al programa ni a la periodista.

Posteriormente, la también llamada Mariposa de Barrio le dedicó una canción titulada "El nopal": "'Quesque' se llama Ventaneando y yo ni los conozco a los güeyes. Para Pati Chapoy, mi amiga, que yo no conozco a la güey, esto dice así...", expresó Jenni Rivera antes de interpretar el tema.

"Ya me di cuenta que andas diciendo que soy muy atrabancada (...) Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara (...) ¿Y sabes qué? Que eres igual que un nopal (...) Muy verde por fuera y baboso por dentro", es parte del fragmento que cantó.