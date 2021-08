'Chiquis' Rivera cuenta una experiencia que la marcó de pequeña; sus fans están sorprendidos

‘Chiquis’ Rivera es una de las celebridades más polémicas y seguidas por los amantes de la música grupera. Y es que constantemente sube fotos provocativas o suele contar cosas de su vida privada, por lo que generalmente levanta polémica. En esta ocasión, la hija mayor de Jenni Rivera contó cuando era niña y se levantaba de madrugada para vender con sus abuelos en los tianguis.

'Chiquis' sorprendió a muchos cuando recordó que cuando tenía 4 años vendía cassettes y discos, pues sus abuelos vendían música en un famoso tianguis de Estados Unidos, hasta que lograron escalar y fundar una gran empresa musical. La cantante recordó en medio de su desayuno que en su niñez, antes de ir al tianguis, su abuela le preparaba huevos cocidos como los que estaba comiendo en ese momento, por lo que le vino el recuerdo a su mente.

‘Chiquis’ también manda un mensaje para sus haters

‘Chiquis’ envió un mensaje de paz y amor a quienes no supieron valorar su amor o su amistad y que en algún momento de su vida le hicieron daño. "Les deseo lo mejor a los que me hicieron llorar. Le mandó luz a los que no valoran mi amistad. Mucho amor a los que no supieron amar como yo amo… y un fuerte abrazo a los que me critican sin realmente conocerme. Los perdono, no por ustedes si no por mi salud mental y emocional", dijo recientemente en sus redes sociales.

La cantante ha recibido todo tipo de mensajes de parte de los fans, quienes lo mismo le han ofrecido su apoyo que la han criticado, ya que tiene un robusto grupo de fans que suelen recordarle que es talentosa y hermosa. Sin embargo, sus haters volvieron a atacar y le comentaron que sólo hace show y dramas.

msb