Guerreros 2021 México vs Perú: fans del programa desaprueban el falso “en vivo” de la emisión

México fue el ganador de la emisión de especial de Guerreros 2021, en donde se enfrentaron participantes del país y de Perú, un programa que disfrutó la audiencia aunque no fuera completamente en vivo como mencionaban.

Durante el comienzo de la emisión los conductores Mauricio Barcelata, Tania Rincón (México), Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel? (Perú) mencionaron estar completamente en vivo e incluso mencionaron que no podrían llevar a cabo una de las pruebas por la fuerte lluvia que se había en Ciudad de México.

Pero después del sismo de 7.1 grados que se sintió durante noche de este martes 7 de septiembre y mientras se desarrollaba el programa muchos delos usuarios que veían Guerreros 2021 manifestaron que no están en vivo, pues no habían hecho ningún comentario al respecto y que no habían parado la competencia.

Entre gritos, emociones, sudor y lesiones se llevó a cabo la contienda, debido a la altura algunos de los competidores de “Esto es Guerra”, nombre del programa en Perú, no pudieron cumplir al 100 por ciento las pruebas, haciendo que su equipo no se llevará los puntos correspondientes.

Para finalizar los conductores dieron algunas palabras emotivas, los peruanos agradecieron la hospitalidad de los mexicanos e incluso obsequiaron algunos recuerdos del país latinoamericano, entre ellos un “pisco”, bebida con denominación de origen de Perú.

Otra de las cosas que mencionaron es que ante el triunfo de México, los deportistas peruanos desean la revancha, pero en su país, por lo que invitaron a los participantes a grabar en su tierra natal.