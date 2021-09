Pancho Ugalde ignora PRESIÓN por ser hermano de Ana Bárbara y se lanza como solista

Pancho Ugalde, hermano de Ana Bárbara, se lanzó como solista con un ambicioso proyecto con el cual busca conquistar al público y demostrar que, si bien ya tiene un largo recorrido en la escena del espectáculo en nuestro país, su carrera musical puede despegar sin necesidad de ser ubicado por su relación con la famosa cantante intérprete de ‘Bandido’.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Pancho aseguró que las comparaciones con Ana Bárbara siempre van a existir y que nunca dejará de ser ubicado como su hermano, pero que no se siente presionado por ello y prefiere ignorararlas para concentrarse en luchar para hacer un nombre propio dentro de la industria musical.

‘Uno no puede negar la cruz de su parroquia. A mí no me pesan las comparaciones y no me siento presionado, al contrario, me siento orgulloso de mi hermana y su gran carrera, pero ahora me toca trabajar a mí para demostrar mis talentos y capacidades’, dijo.

Retoma su carrera

Aunque Pancho ya se había dado a conocer junto a su hermano Antero en el grupo ‘Los Elegidos’, se separaron y dejó de hacer música por más de siete años; sin embargo, se mantuvo ocupado trabajando junto a su famosa hermana Ana Bárbara en la composición de temas como ‘Lo Busqué’ y ahora decidió dar la sorpresa con su reaparición y el lanzamiento de dos sencillos como parte de un EP de cinco canciones que hacen homenaje a Joan Sebastian.

En julio, Pancho Ugalde presentó su primer sencillo ‘Un vestido de rosas’ y el pasado 1 de septiembre publicó el segundo, ‘Envidia’, los cuales han tenido una gran recepción por sus fanáticos y en conjunto superan el millón de visitas en Youtube y más de 35 mil reproducciones en Spotify.

En este sentido, Pancho aseguró que también trabaja en un álbum con canciones inéditas compuestas por él y que incluso no se cierra ante la posibilidad de poder colaborar con amigos como Reyli, o incluso con Ana Bárbara en un futuro no muy lejano.

‘Aún no hay planes (de colaborar con su hermana), pero no me cierro a nada. Además me encantaría; si en algún momento nuestros tiempos se acoplan para hacer algo juntos, por supuesto que lo vamos a hacer’, indicó.

Prepara el regreso a los escenarios

En exclusiva para El Heraldo de México, Pancho confesó que ya está preparando algunos conciertos para llevar su música ante el público en vivo, lo cual podría darse entre noviembre y diciembre de este año y podría comenzar con una gira en Estados Unidos para seguir con México.

‘Tenemos mucho público en Estados Unidos; podría ser un gran punto de arranque, pero también queremos estar en México, siempre y cuando la pandemia lo permita; no me gustaría dar un concierto y después enterarme que salió gente contagiada de ahí; hay que ser responsables’, aseguró.

Finalmente Pancho comentó que además de hacerle un homenaje a Joan Sebastian, quien es su más grande ídolo, le encantaría hacer lo propio con Los Tigres del Norte, a quienes admira por su gran legado dentro del regional mexicano.

‘Me encantaría hacerles un homenaje; son un ícono aquí y en todo el mundo. Creo que hay muchas canciones que podemos hacer a nuestro estilo y que sea del agrado de todos. Ojalá más adelante podamos hacerlo’, comentó emocionado.