“Ni muerta me iré de México”: El último tuit de Laura Bozzo antes de ser buscada por la Interpol

Desde el pasado mes de agosto, la conductora de origen peruano, Laura Bozzo, ha sido uno de los temas de conversación más recurrentes en diferentes medios de comunicación debido a que se dio a conocer que cometió un delito fiscal, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, lejos de colaborar con las autoridades, la también abogada decidió darse a la fuga y en los últimos días la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), emitió una ficha para buscarla en los 195 países que la integran.

Cabe mencionar que no se ha tenido información sobre su paradero desde hace unas semanas, no obstante, comenzaron a surgir diversas versiones como que se encontraba escondida en algún país del Caribe, incluso, se llegó a decir que se ocultaba en la casa de la ex conductora de Badabum, Lizbeth Rodríguez, quien salió a desmentir estos señalamientos, no obstante, hace unos días se reveló una fotografía en la que captaron a Laura Bozzo comiendo en un restaurante de Acapulco, en el estado de Guerrero, sin embargo, su paradero aún sigue siendo un misterio.

Su última publicación en redes sociales

Fue el pasado 22 de septiembre cuando Laura Bozzo escribió su última publicación a través de su cuenta oficial de Twitter y en su texto aseguró que suspendería temporalmente su cuenta debido a que había sido hackeada, sin embargo, detalló que estaría incomunicada por esta vía por al menos dos semanas, tiempo en el que buscaría resolver sus problemas con la ley, además, en su mensaje final dejo ver que sí podría estar dentro de territorio mexicano.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta, porque ha sido jaqueada, por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo”, fue el mensaje de Laura Bozzo, el cual, fue escrito una semana antes de que la Interpol emitiera una ficha roja para su localización.

Situación de Laura Bozzo se complica

Actualmente, la conductora peruana sigue prófuga de la justicia, sin embargo, su situación se complica cada vez más pues además de la ficha roja emitida por la Interpol, la conductora que saltó a la fama por su programa llamado “Laura en América”, estaría atravesando por fuertes complicaciones de salud, tal como lo confirmó su abogado Diego Ruíz, quien durante una entrevista para el programa “Hoy”, señaló que Laura Bozzo padece de enfisema pulmonar y depresión, además de que sufrió un ataque de pánico derivado de su problema con la justicia.

Cabe mencionar que otro de los problemas que estaría enfrentando Laura Bozzo sería su situación económica, pues trascendió en diversos medios que la conductora ha vendido una gran parte de su guardarropa para poder juntar el monto que debe y poder sobrevivir en este tiempo en el que ha estado de trabajar, incluso, algunos de sus colegas del medio, como Carlos Bonavides y Galilea Montijo han pensado en hacer “una vaquita” para ayudar a la conductora nacionalizada mexicana.

¿Qué hizo Laura Bozzo?

Laura Bozzo fue vinculada a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR), acusada de haber cometido el delito de evasión fiscal, por una cantidad que sobrepasa los 12 millones de pesos pues se sabe que la conductora vendió inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se sabe que podría alcanzar una pena de hasta nueva años de prisión.

Laura Bozzo es buscada en 195 países. Foto: Especial

