Laura Bozzo: Esta es la razón por la que la conductora no pisará la cárcel

Luego de prácticamente desaparecer de sus redes sociales, fue este martes cuando se dio a conocer que la conductora Laura Bozzo se encuentra delicada de salud, el responsable de dar estas declaraciones ha sido su abogado, quien además indicó que desconoce el paradero de la comunicadora peruana.

El abogado Diego Ruiz Durán reveló durante una entrevista concedida al programa "Hoy" que no ha tenido contacto con la conductora y que solo ha ocurrido con sus hijas, de esta manera el abogado rompió el silencio que impera en torno al caso de la famosa presentadora lo que la ha llevado a estar en medio de la polémica.

Luego que un juez de control determinó vincular a proceso a Laura Bozzo por el delito de evasión fiscal por más de 12 millones de pesos, el paradero de la conductora de origen peruano prácticamente se desconoce. Al ser cuestionado sobre el tema, su abogado aseguró que Bozzo se encuentra en la mejor disposición para arreglar su situación con el SAT, ya que no quiere pisar la cárcel.

¿Por qué Laura Bozzo no pisaría la cárcel?

De acuerdo con lo que abogado Diego Ruiz Durán dio a conocer durante una entrevista, su cliente no pisaría la cárcel debido a los diversos problemas de salud que padece, mismos que podrían evitar que fuera puesta en prisión.''Las condiciones jurídicas para que ella se encuentre en prisión preventiva no se dan. Digamos que está combatiendo sus derechos de la vía que se le compete y está combatiendo la injusticia de un juzgador'', declaró.

Ruiz Durán aseguró que la salud de Laura Bozzo en estos momentos no es la mejor, por lo cual no se ha presentado en el juzgado: ''La razón por la que no se ha presentado en un juzgado, es que ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave, mismo que se le enseñó al juzgador," aseguró.

Además, el representante legal informó que Bozzo tiene un problema de depresión clínica diagnosticado, "que el juzgador decidió ignorar y condenarla a muerte en una sentencia anticipada'', por lo que enfatizó que la prisión no es una alternativa para una persona de 70 años, al menos "en lo que se resuelve'' este proceso, Ruiz Durán.

El abogado señaló que durante todo el tiempo en el que la conductora lleva enfrentando este proceso legal, él solo ha mantenido comunicación con sus hijas, quienes le han pedido buscar un acuerdo con las autoridades de manera que su mamá no sea encarcelada.