Ataques de pánico, enfisema pulmonar grave y depresión: revelan graves problemas de Laura Bozzo

En las últimas semanas, Laura Bozzo ha estado en el ojo del huracán luego que un juez de control determinó vincular a proceso por el delito de evasión fiscal por más de 12 millones de pesos a la conductora de origen peruano, ahora su abogado Diego Ruiz reveló detalles de su clienta.

En entrevista para el programa Hoy el licenciado Diego Ruiz asegura que Laura Bozzo no se ha presentado ante las autoridades debido a que presenta graves problemas de salud.

¿Qué tiene Laura Bozzo?

Según información de la defensa de la polémica conductora de origen peruano, Laura Bozzo padece de enfisema pulmonar y depresión, debido a esto y a su avanzada edad, pues ella tiene ya 70 años de edad no podría pisar la cárcel.

Además de estos problemas de salud, Laura Bozzo presentó un ataque de pánico cuando las autoridades dieron resolución a su caso pues en esa ocasión, según el abogado Diego Ruiz, la peruana sí se presentó fisicamente a la audiencia, sin embargo, ni los medios de comunicación, ni ningún otra persona pudo captarla pues fue muy cuidadosa.

¿Dónde está Laura Bozzo?

Durante la entrevista a la defensa legal de la conductora que hizo famoso el grito: “¡Qué pase el desgraciado!”, fue cuestionado sobre si es que Bozzo seguía en territorio mexicano.

Ante esta pregunta, Ruiz aseguró que no tenía razones de su clienta pues no sabía si seguía o no en nuestro país ya que según él no ha tenido contacto con ella desde que la vio en la audiencia en donde tuvo un ataque de pánico.

Cabe señalar que Laura Bozzo habría tramitado un amparo para que fuera suspendida la medida cautelar de prisión preventiva, esto debido a que presenta problemas de salud como se mencionó anteriormente, sin embargo, de acuerdo con la defensa de la peruana, esto no le importó al juez y no se tomó en cuenta la petición de la conductora.

¿Vendió su casa?

Hace algunas semanas, conductores del programa Hoy revelaron que Laura Bozzo la estaba pasando muy mal pues debido a su situación legal, la conductora vendió su casa de Acapulco y algunos de sus finos accesorios, para poder cubrir con la deuda.

Incluso su amigo y excompañero de baile, Carlos Bonavides declaró que ha pensado en hacer una “vaquita” para ayudar a su amiga y ya no esté involucrada en esta situación, Galilea Montijo al igual que Bonavides está dispuesta a ayudar a la peruana pues así lo dijo durante una emisión del programa Hoy.

En breve el video...