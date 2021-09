Laura Bozzo asegura que la hackearon y se retirará de las redes sociales; la buscan por un delito fiscal

La presentadora peruana de televisión Laura Bozzo volvió a causar revuelo en las redes sociales, luego de publicar en Twitter que fue hackeada. y que “ni muerta” se irá de México. Bozzo fue acusada por la Fiscalía de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se giró una órden de aprehensión en su contra, como no la han logrado encontrar, se emitió una ficha roja para buscar a Bozzo en más de 190 países.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo”, escribió en su cuenta oficial.

Laura había explicado anteriormente, de igual manera en Twitter, que por problemas de salud y un mal entendido hicieron que no cumpliera con el pago, además de que había entendido que "tenía tres años para hacerlo" y que "si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada", expresó.

¿De qué se le acusa a Laura Bozzo?

En agosto, las autoridades autorizaron la prisión preventiva justificada en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para la conductora, pues se le acusa de cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos, además de vender indebidamente un inmueble que estaba embargado por el SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos.

Este delito fiscal se conoce como depositaria infiel que se castiga con una pena de tres hasta nueve años de cárcel; los abogados de Bozzo promovieron un amparo con el objetivo de obtener una suspensión provisional que impidiera su captura, argumentando problemas de salud. Meses atrás había llegado a un acuerdo para pagar el adeudo fiscal, el cual no habría cumplido. En 2018 fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos, en esa ocasión dijo ser "muy bruta para los impuestos" y que fue culpa de sus contadores.

msb