Laura Bozzo reaparece en redes sociales; asegura que se "lo que se deba pagar, se paga"

Después de haber "desaparecido", la polémica conductora Laura Bozzo reapareció en sus redes sociales para realizar unas cuantas aclaraciones sobre su situación legal, la cual dijo querer remediar cuanto antes para poderle un punto definitivo al tema que la tiene mal de salud.

Es menester recordar que la peruana es buscada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de defraudación fiscal. Por esta investigación fue citada a declarar ante un juez en el Estado de México, pero ella no se presentó, por lo que se le negó la suspensión de la orden de aprehensión.

¿Qué fue lo que dijo en sus redes sociales?

Laura Bozzo explicó una serie de situaciones que se han manejado en los medios como meras especulaciones, donde muchos famosos han hablado al respecto, como el ex galán de telenovelas, Alfredo Adame, quien aseguro en su momento haber sido él quien la delató ante las autoridades.

"Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”, escribió en su cuenta de Twitter.

Bozzo aseguró que la tienen dopada por su problema de depresión; sin embargo, logró escaparse para mandar el par de mensajes para terminar con su situación. Asimismo, explicó que sus hijas se encuentran vendiendo un inmueble para cubrir lo que debe.

"Eso es lo que quiero mi adorado. Me tienen dopada por mi depresión. Ahora me escapé y pude mandar este mensaje. Quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar, se paga, pero encerrada imposible. ¡Les ruego me ayuden!".

