Galilea Montijo opina sobre REAPARICIÓN de Laura Bozzo; esto fue lo que dijo

La noche del 21 de septiembre, después de estar en calidad de desaparecida, Laura Bozzo reapareció en plataformas digitales con el objetivo de realizar una serie de declaraciones sobre la situación legal a la que se enfrenta desde hace un par de meses. A pesar de no poder ser localizada, la conductora aseguró que desea ponerle un punto final a la demanda que enfrenta por defraudación fiscal.

De acuerdo con ella, todo se ha basado en las especulaciones realizadas por los medios de comunicación, pero es un malentendido. Laura Bozzo declaró haber comprendido que tenía tres años para cumplir con sus obligaciones fiscales y que la única razón por la que no se presentó a declarar fue su depresión, misma que es avalada por médicos. Con base en esta información, Laura aseguró que "la tienen dopada", pero que desea pagar lo que debe con tal de que no la priven de su libertad.

¿Qué dijo Galilea Montijo al respecto?

Esta mañana, como parte de las primeras notas que se retomaron en el programa Hoy, se retomó la situación que enfrenta Laura Bozzo, así como las declaraciones que realizó en plataformas digitales durante la noche de ayer. A pesar de que algunas publicaciones fueron eliminadas después de unos minutos, en pantalla apareció un breve resumen de lo estipulado por la peruana en su cuenta de Twitter.

Ante los problemas que enfrenta la ex participante de "Las estrellas bailan en Hoy", Galilea Montijo le dio la razón, pues aseguró que los argumentos utilizados por parte de la conductora con completamente válidos. "Tiene razón, ¿cómo va a pagar la deuda si no trabaja?", fueron las palabras que antecedieron las muestras de cariño expresadas no solo por Galilea, sino también por Raúl Araiza, quien deseó que todo se solucione de manera favorable. Finalmente, la tapatía aprovechó el momento para enviarle un fuerte abrazo a su reciente amiga.

Galilea y Laura Bozzo compartieron escenario cuando la peruana acudió al programa "Hoy". Foto: Twitter @elnacionalred

Aseguran que irá presa

De acuerdo con la vidente Deseret Tavares, quien acudió al programa matutino de Televisa, Laura Bozzo ya huyó de México y, si regresa en algún momento, será para ir presa debido al delito fiscal que enfrenta en este momento. La conductora de origen peruano actualmente es perseguida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien la acusa de vender un inmueble embargado.

Según la vidente, Laura Bozzo se dirigirá a Panamá para evadir a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la misma Interpol, quien podría ordenar su búsqueda en más de 190 países. Deseret aseguró que la justicia está en contra de ella, por lo que podría enfrentar terribles consecuencias. Además, predijo que las autoridades encontrarán más pruebas en su contra, situación que terminaría por llevarla presa.