Lizbeth Rodríguez demandará a Alfredo Ademe por asegurar que esconde a Laura Bozzo

Lizbeth Rodríguez se mostró molesta después de que Alfredo Adame la señalara como cómplice de Laura Bozzo y asegurara que la youtuber la esconde en su casa. Ante estas declaraciones del actor, la youtuber aseguró que podría demandarlo por difamación.

El ex presentador de HOY ha estado muy al pendiente del caso de la ex conductora de "Laura en América", quien fue acusada de delitos fiscales por la Fiscalía General de la República (FGR). Basta recordar, que hace unas semanas Adame aseguró que fue él quien acusó a la peruana con las autoridades.

Después, el actor arremetió contra la ex chica Badabun, Lizbeth Rodríguez, y aseguró que la joven esconde a Laura Bozzo en su casa. La influencer y la presentadora han demostrado tener una buena amistad, sin embargo, no hasta el momento Alfredo no ha presentado pruebas de estas acusaciones.

Lizbeth Rodríguez tuvo una buena amistad con Laura Bozzo

¿Puede demandar Lizbeth Rodríguez a Alfredo Adame?

En declaraciones para ‘De Primera Mano’, la conductora de "Exponiendo Infieles" dio a conocer que la palea con el excandidato candidato del partido Redes Sociales Progresistas, comenzó cuando ella se negó a darle una entrevista.

"Sabemos que siempre va a haber momentos para que los oportunistas quieran aprovechar y demás. En algún momento me invitó a hacer una entrevista, pedí referencias de él y me dieron referencias muy malas, entonces dije: '¿Cómo voy a colaborar con una persona que tiene tantos antecedentes de maltrato y difamación?' preferí mantenerme al margen'', recordó.

Lizbeth aseguró que Alfredo Adame la ha amenazado por redes sociales y que le ha dicho que la quiere meter a la cárcel. Sin embargo, aseguró que el histrión solo quiere llamar la atención.

La estrella de internet dijo que está pensando seriamente en demandarlo por difamación y así darle un escarmiento tras todas las cosas que ha dicho de ella.

''Se lo merece, es una persona muy manipuladora y a veces no te puedes meter y haciéndote enemigos gratis, hay una imagen que tenemos que cuidar y ¿Dónde te deja cuando te pone en esa circunstancia? Está difamando y la difamación es algo muy feo (…), yo creo que sí le voy a poner cartas al asunto para que escarmiente'', expresó.

Finalmente, Lizbeth Rodríguez aseguró desconocer el paradero de Laura Bozzo, sin embargo, espera que pronto pueda arreglar su situación legal.