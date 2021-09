“Estoy listo para volver”, Christian Nodal sorprende con emotivo mensaje

Los últimos meses en la vida de Christian Nodal han sido de mucha intensidad pues además de convertirse en uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana, su relación con Belinda lo puso en el ojo del huracán ya que, además de enfrentarse en una serie de dimes y diretes con Lupillo Rivera, el ex de su pareja, también comenzaron a surgir rumores de su separación a unas cuantas semanas de haberse comprometido, lo que lo llevó a ocultar todo su contenido en redes sociales, dando pie a un sinfín de especulaciones, pero todo indica que esa complicada etapa terminó pues el cantante sonorense mandó un emotivo mensaje en el que aseguró que está listo para volver.

Fue apenas hace unos días, cuando la Christian Nodal y Belinda volvieron a dejarse ver juntos en público y posteriormente, ambos acapararon los reflectores en la ceremonia de los Premios Billboard Latinos, después, se dio a conocer que se encuentran trabajando juntos pues Belinda fue la encargada de producir el video de “La sinvergüenza”, por lo que dejaron ver que la estabilidad nuevamente llegó a su relación y la publicación del cantante de 22 años reforzó aún más estas teorías.

“La vida cambia constantemente y nosotros junto con ella. A veces para mal a veces para bien, pero les juro que estoy dando lo mejor que puedo en esta vida. Una disculpa desde el corazón por cualquier actitud negativa”, comenzó el intérprete de “Botella tras Botella” su emotivo mensaje, el cual, acompañó con una fotografía en blanco y negro en la que aparece fumando un cigarrillo para darle un tono más reflexivo a su publicación.

Posteriormente, el prometido de Belinda reconoció que sí atravesó por un momento turbulento en su vida, sin embargo, aseguró que esa etapa quedó atrás y que está listo para volver a ser como antes, para finalizar agradeció el cariño de sus seguidores, quienes siempre se mantienen al tanto de su trabajo.

“Necesitaba ese tiempo de descanso. Necesitaba esta estabilidad y paz mental que para algunos quitármela se volvió negocio o diversión. Lo importante es que estoy listo para volver con todo. L@s amo, gracias, por tanto. Forajido viene en camino mx”, escribió Christian Nodal.

Nodal sorprendió a sus fans con su publicación. Foto. IG:nodal

Recibe muestras de apoyo

Tras la publicación de Christian Nodal, las reacciones entre sus colegas y seguidores no se hicieron esperar, pues la mayoría le envió mensajes de apoyo y otros celebraron que se encuentre en mejores condiciones mentales pues de esta manera podrá seguir deleitando a su público con sus sentimentales composiciones e interpretaciones.

Esta publicación de Christian Nodal es la sexta que hace en su perfil de Instagram luego de haber borrado prácticamente todo su contenido en meses pasados, sin embargo, todo parece indicar que reanudará su actividad en redes sociales.

Cabe mencionar que, de momento, Belinda, no ha reaccionado a la publicación de su pareja ni ha emitido información al respecto, no obstante, se espera que en las próximas horas o días se posicione al respecto de la situación que atraviesan como pareja, además, también se espera que la pareja confirme si ya se casaron o aún no pues los seguidores de la famosa pareja han hecho de todo por tratar de descubrir si ya son marido y mujer.