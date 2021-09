Belinda defiende su relación con Christian Nodal, “no me importa lo que digan de mí mientras me sienta feliz”

Desde el inicio de su romance, Belinda y Christian Nodal han acaparado la atención de los medios debido a las diversas polémicas que han protagonizado a lo largo de su relación en especial en las últimas semanas en las que el rumor de su supuesta ruptura sonó con fuerza, sin embargo, recientemente, la intérprete de “Luz sin gravedad” salió a defender su relación con el cantante sonorense y aseguró que las críticas no le importan.

Fue durante una entrevista para la revista Caras, donde Belinda señaló que tomó la decisión de ignorar las constantes críticas que recibe por su relación con el intérprete de “La Sinvergüenza” y por su trabajo artístico, por lo que adelantó que será más cuidadosa para no ventilar algunos asuntos de su vida privada que prefiera mantener dentro de su círculo más cercano.

“No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz (…) comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, mencionó la actriz y cantante de 29 años.

Sobre el momento personal y profesional por el que actualmente atraviesa Belinda, señaló que está en un proceso de reestructuración pues “siempre es bueno renovarse, emocional, profesional y físicamente” además, aseguró que constantemente está trabajando para alcanzar su mejor momento y su mejor etapa.

Christian Nodal y Belinda están mejor que nunca. Foto: Especial

Se estrena como productora

Hasta hace unos días, la situación de la relación entre Belinda y Christian Nodal era todo misterio, sin embargo, poco a poco se han ido terminando los rumores sobre su supuesta ruptura pues la pareja ha dado señales de que se encuentran mejor que nunca y prueba de ello es que ahora colaboran juntos en sus proyectos pues Belinda de estrenó en una nueva faceta de su carrera al dirigir el video del tema “La Sinvergüenza”, en la que Christian Nodal estuvo acompañado por la Banda MS.

El trabajo de Belinda como productora de videos, ha tenido una muy buena aceptación pues a tan solo unos días de su lanzamiento, el video de “La sinvergüenza” ya acumula cerca de 6 millones de reproducciones en YouTube, por lo que no se descarta que siga siendo la encargada de producir los próximos videoclips del intérprete de “Botella tras botella”.

Acaparan la atención en los Premios Billboard

Hace unos días, se realizó la gala de los Premios Billboard de la Música Latina en los que Christian Nodal fue reconocido como artista regional mexicano del año solista, sin embargo, su distinción pasó a segundo plano pues lo que verdaderamente llamó la atención de sus seguidores fue la supuesta escena de celos que protagonizó durante su llegada a la alfombra roja del evento, a la cual, llegó de la mano de Belinda, quien lució especialmente bella.

Todo inició cuando el reportero de Telemundo, Chano Jurado, saludó de beso a Belinda antes de entrevistar a la pareja, sin embargo, Nodal no habrá tomado de buena manera este hecho pues lució molesto durante la entrevista, incluso, se pudo apreciar que su expresión cambió, además, su reacción se hizo viral en redes sociales donde fue tachado como un novio “tóxico y posesivo”.

Nodal fue galardonado en los Premios Billboard de la Música Latina. Foto: Especial

Con información de medios.