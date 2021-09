Belinda: Este es el verdadero significado de la famosa frase "Ganando como siempre"

Belinda es una de las mujeres más polémicas y bellas del mundo de la farándula en México, por lo que cada vez que ocurre algo en su vida, sus fans están al pendiente de ella. En esta ocasión fue portada de la revista Caras, donde dejó claros algunos puntos de su vida, además de explicar un poco su famosa frase: “Ganando como siempre”.

Después de la polémica sobre la posible separación entre ella y Nodal, Belinda sigue dejando mucho de que hablar, ya que recientemente se le acusó de no devolver 300 mil pesos en joyas que le prestó un famoso diseñador para unas fotos.

Para este lunes, la interprete de “Sapito” apareció en sus redes sociales para que se siga hablando de ella, ya que mostró la portada de la revista Caras, donde aparece, hermosa como siempre, mostrando un look bastante atrevido, pero atractivo. En el mensaje de Instagram, Beli gradeció al equipo de la revista por todo lo que se hizo para esta edición.

La frase

Belinda causó furor en redes sociales cuando comenzó a declarar que siempre ganaba, pero en esta ocasión y según lo que publicó la revista, la frase no siempre habla de que le vaya bien en la vida ya que cuando se pierden algunas batallas también se gana. “Ganado como siempre también es aceptar que habrá batallas perdidas”, escribieron en la portada.

La importancia a las críticas

En un adelanto que se entregó sobre la nueva edición de la revista, se reveló que Belinda habló sobre la importancia que le da a las constantes críticas que recibe, mismas que en realidad no le afectan en lo absoluto, ya que confía en sí misma. “No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz”.

Sobre su relación

Después de tantos rumores y polémicas que se han generado en torno a la relación y futura boda de Belinda y Nodal, la cantante no quiso dar muchas declaraciones, pero sí dejó claro que le gusta estar renovándose emocional, profesional y físicamente, esto para estar siempre en su mejor etapa, es decir, que confirmó que está viviendo una de las mejores etapas de su vida.

Ahora solo queda esperar que salga la nueva edición para conocer un poco de esta charla en exclusiva que tuvo con la revista, ya que aseguran que mostró su lado más íntimo, es decir, podrían salir más temas importantes de la vida de la cantante y actriz mexicana.