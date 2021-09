Kristal Silva logra calificación perfecta en "Quiero Cantar" y en redes la tunden por desafinada

Kristal Silva volvió a demostrar por qué es una de las participantes más talentosas de "Venga la Alegría" luego que este día alcanzara la calificación perfecta en "Quiero Cantar", esto una vez que los jueves del reality show decidieron aplaudir la gran interpretación que realizó del tema "Terrenal".

La exreina de belleza acaparó de nuevo los reflectores durante la transmisión del show de talentos, en donde demostró ser poseedora de una voz muy especial y más con el acompañamiento del maestro Jorge Romano en el piano. Esto le hizo ganarse el reconocimiento del jurado, el cual en conjunto le otorgó 40 puntos.

Sin embargo, tal parece que esta decisión no fue del agrado de público de "Venga la Alegría", el cual cuestionó la calificación perfecta que obtuvo la también conductora; en redes sociales los usuarios acusaron al jurado de favoritismo y aseguraron que la popular participante desafinó y que incluso olvidó una parte de la canción "Terrenal".

Redes encienden el debate en torno a la calificación de Kristal

Fue en las redes sociales en donde la polémica se desató este miércoles en torno a la calificación perfecta que obtuvo Kristal Silva. Como en otras ocasiones, los internautas consideraron que el jurado de "Quiero Cantar" actuó con favoritismo ya que la conductora tuvo algunos errores en su interpretación.

"Qué burla, según el jurado Mariano lo hizo casi igual que Kristal," "Espantosamente desafinada y aburrida" y "Porque 10????? Desafinó a inicio se le olvidó un poquito la canción. Creo que regresamos al favoritismo por las chicas de la producción," fueron algunos de los mensajes que los espectadores dejaron en las cuentas oficiales de Twitter e Instagram del programa.

Sin embargo, no todos pensaron de la misma manera y hubo muchos fans de Kristal Silva y "Venga la Alegría" quienes si aprobaron su interpretación y no solo eso, reconocieron que hizo un trabajo fenomenal: "Excelente trabajo, bien maestro, tiene que brillar. Hermosa Kristal," "Me encantó", "Excelente" y "Lo hiciste increíble, comentaron los usuarios, quienes ambién felicitaron el trabajo del maestro Jorge Romano.