Jacky Bracamontes da cátedra de elegancia en look de playa; presume el traje de baño negro más chic

La guapa actriz y conductora Jacky Bracamontes no deja de presumir elegancia, y es que la también ex reina de belleza siempre se ha mostrado como una amante de la moda, algo que dejó comprobado recientemente al dar cátedra de estilo con un look de traje de baño negro que dejó sin aliento a sus fans.

Jacqueline es originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quien comenzó su carrera en los medios luego de ser la ganadora del concurso "Nuestra Belleza México" en el año 2000 y ser parte del certamen Miss Universo 2001, destacando por su belleza y talento.

Ha participado en una gran cantidad de telenovelas, entre las que destacan "Entre el amor y el odio", al ser el proyecto en el que debutó; "Rubí", donde compartió créditos con Bárbara Mori, y "Las tontas no van al cielo". Además, ha sido conductora en diversos programas de televisión, actualmente es presentadora de "Así se baila" de Telemundo.

Jacky Bracamontes se luce en traje de baño

La actriz jaliscience, de 41 años y madre de 5 niñas, es una de las famosas que destacan en el espectáculo por ser considerada una de las mujeres más bellas, además, ha mantenido un perfil bajo, alejada de los grandes escándalos, lo que la mantiene en el medio con grandes proyectos.

Jacky robó suspiros con su look. Foto: Especial

Además de la televisión, Bracamontes es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde comparte con sus millones de fanáticos las fotos y videos de su vida personal y profesional, dejando ver que es una mamá dedicada que mantiene una figura de veinteañera.

Este martes, Jacky publicó en sus redes oficiales una serie de imágenes en las que presume un espectacular look, pues posó de forma sensual desde la playa en Miami, Florida, vistiendo un traje de baño negro muy chic, el cual combinó con un pareo en tono crema.

Así presumió elegancia y estilo. Foto: Especial

Con un maquillaje ahumado y los labios en tono ladrillo, Jaqueline dejó ver su elegancia y también demostró que la edad no importa cuando se trata de lucir un atuendo de playa de forma sofisticada, pues sin duda su outfit es el favorito de muchas al tratarse de un bañador completo con escote en "V" y un detalle de decoración en la parte baja del busto.

Presume estilo y elegancia en "Así se baila"

Desde hace unas semanas la conductora está en las pantallas de hogar a través de la transmisión de "Así se baila", un reality show de la cadena Telemundo, mismo en el que la actriz y conductora se ha lucido con atuendos llenos de glamour, primero con un vestido rosa y días después enfundada en looks negro y rojo.