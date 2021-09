Netflix: Este es el drama coreano más romántico, sigue la historia de dos chicos enamorados

Netflix tiene un amplio catálogo de películas y series de todos los géneros y temáticas, entre los cuales puedes encontrar historias de la comunidad LGBT que retratan el amor en todas sus formas.

Los doramas se han convertido en todo un fenómeno del entretenimiento, pero en el género BL (boy love) lleva la delantera las series de Taiwán y Tailandia, quienes han producido diversos títulos como "Love By Chance", Theory of Love, entre otras.



Sin embargo, Corea del Sur ya comenzó a apostar por las historias protagonizadas por una pareja LGBT, a lo largo del año han lazando sus primeros dramas BL y Netflix tiene uno de las más románticas, checa la recomendación de la semana.

El drama LB más romántico de Netflix

Lanzado en 2020, este drama coreano está protagonizado por los actores Kang In Soo y Lee Sang, es una de las primeras series BL.



"La melodía de tu corazón" está disponible en Netflix y sigue la vida de un cantante llamado Kang In Soo, un chico con espíritu libre y amante de la música. Aunque es un artista callejero, sueña con hacer una carrera en la industria y cuenta con el apoyo de sus amigos. Choi Min Sung graba sus actuaciones para subirlas a su canal de YouTube, por lo que un día logran llamar la atención de un agente de talentos.



Yoon Sang Yi es un tecladista que trabaja en una compañía discográfica y tiene interés en dicho músico. Él está convencido de que Kang In Soo puede triunfar, por lo que se vuelve un gran fan. Cuando lo reclutan, ambos comienzan a vivir juntos, a medida que pasa el tiempo sus sentimientos crecen uno por el otro, pero podrían separarse antes de aceptar su amor.

La serie BL mezcla el romance, la música y el drama, ya que Corea del Sur es un país que aún mantiene ideas equivocadas sobre la comunidad LGBT, por lo que la pareja protagonista deberá superar varios obstáculos para cumplir sus sueños y demostrar sus verdaderos sentimientos.