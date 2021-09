La INESPERADA propuesta de Eugenio Siller a Allison Lozz: esto le dijo tras años sin contacto

La ex actriz Allisson Lozz ha comentado que no quiere saber nada del medio artístico, pues ahora tiene una vida que la satisface y hace más de 10 años que no participa en ningún proyecto. Sin embargo, el actor Eugenio Siller, con quien Allisson compartió protagónico en ‘Al Diablo con los guapos’ (2007), hizo una oferta a Lozz, quien hasta el momento no le ha contestado.

Durante una transmisión en vivo, Siller platicó con su amigo Andrés Zuno, quien también participó en el melodrama, y los fans preguntaron si habían tenido contacto con Allisson, ellos contestaron que no y Eugenio no dudo en invitar su antigua compañera a hacer una charla por redes para recordar los viejos tiempos.

“¿Sabes qué me gustaría mucho? Un día que pudiéramos hacer un live con ella, imagínate, estaría increíble”, apuntó. Hasta el momento, Allison no ha respondido a este llamado de su excompañero pero sus fans ya se han encargado de dejarle mensajes al respecto para que tal evento ocurra.

Allisson Lozz no quiere saber nada de la televisión

Recientemente Allisson Lozz dejó en claro que no tiene ninguna intención de volver a la televisión, en la actualidad tiene dos hijas pequeñas y goza de gran éxito en el terreno profesional, pues se ha convertido en una exitosa mujer de negocios y, de acuerdo con la revista People en Español, forma parte de una empresa relevante en el mundo de los cosméticos.

También se convirtió en consultora de belleza, área en la que fue escalonando poco a poco hasta convertirse en directora de la empresa, liderando a un equipo conformado por más de 200 mujeres que reciben su asesoría para continuar vendiendo más productos y mejorando su calidad de vida.

