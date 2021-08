Alisson Lozz se convierte en reina de belleza; está es la razón

La exestrella de las telenovelas Alisson Lozz compartió en sus redes sociales que se convirtió en reina gracias a su nuevo trabajo, la joven grabó varias historias en su cuenta de Instagram en donde explicó porque obtuvo este nombramiento.

Alisson forma parte del equipo de una reconocida marca de cosméticos, debido a su buen desempeño ha escalado posiciones, pues aunque empezó como consultora de belleza, ahora recibió premios por altas ventas de los productos y excelente dirección para otras personas.

En su cuenta oficial dio a conocer que se ganó el título de reina de belleza. “Soy reina, es una experiencia increíble, es algo que me dio mucha ansiedad porque hace poquito más de un mes grabamos todo lo que salió ayer y yo no podía decir nada, pero no sabía que era reina hasta el día de la grabación”, describió.

También comentó a sus seguidores el significado de las bandas que le entregaron junto al nombramiento, puntualizó que una de ellas era por sus altas ventas y buen desempeño.

“La primera banda es por cerrar la corte de ventas con 40 mil dólares de ventas personales. Tuve más reclutas y que duraron más tiempo con su negocio. Aun no me la creo, fue algo increíble”, platicó con una gran sonrisa y felicidad que no podría ocultar.

Desde hace más de 10 años Allisson Lozz no forma parte de una producción televisiva, el último proyecto que protagonizó fue “En nombre del amor”, aunque también actuó en otras importante telenovelas al aire como “Al diablo con los guapos” y “Rebelde”.