¡Duelo de galanes! Sebastián Yatra y Ricky Martin retan a Enrique Iglesias con atrevida foto en toalla

Ricky Martin y Enrique Iglesias son dos de los cantantes más queridos en el medio del espectáculo y han decidido sumar el talento de Sebatián Yatra a una gira, momentos que ya se comparten en redes sociales demostrando la gran complicidad entre ellos, por lo que lanzaron un reto al cantante español.

El cantante puertorriqueño enloqueció a sus fanáticas con una atrevida fotografía que compartió a través de sus historias en Instagram, en ella se le puede ver nada más con una toalla presumiendo su marcado abdomen frente a un espejo.

A esto se sumó Sebastián Yatra, quien convirtió la foto de Ricky Martin en un reto de galanes pues hizo lo mismo al posar nada más que con una toalla frente al espejo del abaño, sin embargo, retó a Enrique Iglesias a hacer lo mismo.

Ricky Martin y Sebastián Yatra enloquecen a fans con foto en toalla. Foto: Instagram

Por su parte, Enrique Iglesias compartió un video en el que juegan en los pasillos de los camerinos tras su primera y exitosa presentación en Las Vegas mientras el cantante colombiano lo carga. Fue éste último quien señaló que de llegar a 50 mil comentarios todos compartirán una foto en toalla.

¿Enrique Iglesias se retira?

Enrique Iglesias goza de una larga trayectoria sobre los escenarios, misma que podría estar por llegar a su fin y su siguiente álbum junto a Yatra y Martin sería el último en su exitosa carrera.

Así lo reveló durante una charla que sostuvo con sus compañeros de gira que se compartió en YouTube, causando gran sorpresa entre los cantantes y todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

“No lo sé, estoy en ese momento de mi vida, en ese capítulo de mi vida, en el que pienso que es el momento correcto de hacerlo; he estado pensando en esto desde 2015. Nunca pararé de hacer música, nunca pararé de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré en un camino diferente. No es necesario empacarlo en un álbum. Entonces, este proyecto es importante para mí”, dijo Enrique Iglesias.

La gira “Enrique Iglesias and Ricky Martin Live in Concert” estaba contemplada para inicios del 2020 antes de que estallara la pandemia de Covid-19, por ello, fue suspendida y hasta el pasado 8 de septiembre fue retomada con un primer show.

Ahora se planean 26 fechas en Estados Unidos y Canadá, pasando por ciudades como Chicago, Los Ángeles y Miami para terminar el 20 de noviembre en el Honda Center de Anaheim de California.