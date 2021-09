Enrique Iglesias se sincera y revela detalles de las fiestas más LOCAS que ha vivido

El cantante español Enrique Iglesias, quien continúa con la promoción de su último disco titulado “Final” e incluye dos volúmenes, reveló durante una entrevista virtual con el programa español ‘El Hormiguero’ cuáles han sido las fiestas más locas a las que ha podido asistir.

“Lo más fuerte que he visto en una fiesta... No sé si lo puedo decir aquí, pero hay una fiesta en particular que recuerdo que fue en la mansión de Playboy, donde estaba con mis amigos, había un jacuzzi enorme y ahí mejor me callo”, comentó Iglesias.

Por si fuera poco, en otro momento de su vida se encontraba en un país, pero tras una gran celebración amaneció en otro.

“Estaba en Portugal y me desperté en Bulgaria. Estaba tan ido que me acuerdo que me metieron en el avión, llegué a Bulgaria, dormí poquito y después para el escenario. Pero sólo me sucedió una vez”.

Pero esta vida de fiestas y desenfreno cambió para el intérprete español con la llegada de sus hijos.

“Cuando los veo me ponen de buen humor, aunque tengan un mal día y estén chillando y se estén peleando, me lo paso genial con ellos, los últimos 3 años y medio de mi vida han sido extraordinarios, me la he pasado genial, ser padre es algo que nunca me imaginé cómo iba a hacer, pero me siento muy afortunado y soy feliz cuando estoy con ellos y si no estoy arriba del escenario, definitivamente necesito estar en casa con ellos. Masha, María, que tiene un año y medio, y que nació justo antes del Covid, ese año fue estar con ella constantemente, verla crecer y ver cómo se van desarrollando y es increíble cómo se pasa el tiempo”.

Por otro lado, Iglesias recordó el triste momento que sufrió su familia tras la muerte de su abuela Beatriz Arrastia.

“Fue un momento muy triste, pero gracias a Dios pude llegar a tiempo para despedirme, decirle que le quiero muchísimo y que siempre va a ser nuestro ángel de la guarda, y estuve ahí con Tamara y con mi madre, y fue un momento para mi súper emotivo, yo que no suelo llorar, lloré muchísimo, pero a la vez me alegré de poder estar ahí con mi abuela, con mi madre, con Tamara y con mi familia”, remató.