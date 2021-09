Ringo Starr regresa con nuevo material; un EP de cuatro canciones titulado “Change The World”

Ringo Starr publica mañana un EP de cuatro canciones titulado “Change The World”, el cual fue grabado en la intimidad de su hogar e incluirá entre sus colaboradores a artistas como Linda Perry y Joe Walsh, “desde hace algún tiempo que quería lanzar este EP, fue una bendición durante este año tener un estudio aquí en casa y poder colaborar con grandes músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos”, declaró el baterista.

En su nuevo material el músico incluyó algunos ritmos con los que no había experimentado como el reggae, “siempre me ha gustado el reggae, para mi son los buenos tiempos que se vivía en Jamaica, para mi es genial tener contacto con esos músicos, con los que trabajaron con Bob Marley, jugar con ellos me da mucha fuerza”, dijo.

Además detalló, “mi hijo hizo un álbum de reggae con Toots, quien desafortunadamente ahora ya está muerto, Dios descanse su alma, pero lo hicieron funcionar muy bien y además me invitaron a tocar, fue un gran momento para todos”.

Ringo aseguró que quiere volver a hacer un tour, pero sabe que son tiempos difíciles, “al terminar la última gira que hice pensé, ‘el próximo año voy a hacer lo mismo’, pero ahora es imposible decir que es lo que vamos a hacer, mi corazón está preparado, pero tenemos que ver dónde estamos parados, ya saben primero tenemos que superar la pandemia”.

Aunque reconoció que la pandemia le ha dejado buenas cosas, “gracias al encierro he tenido la oportunidad de hacer música aquí en mi casa y enviar los archivos y pasar un buen rato hablando con otros músicos, como lo hice el año pasado, aunque ha sido un año muy extraño, pero creo que ya vamos a poder hacer más cosas, porque la vacunación ha avanzado mucho, nos vamos a poder mover más”.

MUESTRAN A THE BEATLES

Sobre el documental que hizo Peter Jackson llamado The Beatles: Get Back, que se convirtió en un material de seis horas y que pasará en Disney+ aseguró, “creo que a todos les gustará, ya que se ve a una banda que trabajó mucho, pero que también pasó por altibajos emocionales para llegar a donde pudimos llegar, hasta el momento es lo que puedo decir, y que Jackson es nuestro héroe, ha hecho un gran trabajo, un poco largo pero el final seguro estará genial, el estreno está programado para el día de Acción de Gracias”.

Sobre Charlie Watts

El actor habló sobre su amigo Charlie Watts, integrante de The Rolling Stones, quien murió hace unas semanas, "recuerdo que en los 70 éramos unos bateristas solamente pasando el rato".

El EP estará disponible en formato digital, CD y cassette.

El vinilo de 10 pulgadas saldrá a partir del 19 de noviembre.

Fue grabado en el estudio Roccabella West de su propiedad.

"Coming Undone" fue la primera colaboración con Linda Perry.

El músico tenía planeado un concierto en México en octubre, pero fue pospuesto.

El guitarrista Tony Chen lo acompañó en la pieza "Waiting for the tides to turn".

Por Nayely Ramírez Maya

