Eiza González contra Bárbara Mori: la contienda por ser la mejor María Félix

María Félix, la mujer más icónica del Cine de Oro en México, ha causado furor en 2021 por la película que contará su vida. Hollywood. Eiza González, una de las actrices mexicanas más exitosas en Hollywood, se ha robado las miradas para la interpretación del papel. Sin embargo, Barbara Mori también ha dado a conocer sus intenciones de dar vida a "La Doña".

La contienda entre las dos grandes actrices está reñida. En una entrevista para Ventaneando, Mori aseguró que "sería un honor" interpretar a un personaje tan icónico, aunque sería un reto enorme.

La actriz contó que ha anhelado el papel de María Félix desde 2014, cuando dio a conocer que tenía intenciones de dar vida a la estrella del cine mexicano. "Siento que (ella) es una mujer que hacía lo que se le daba la gana y creo que esa fortaleza en una mujer la admiro mucho", señaló. Sin embargo, aclaró que hasta ahora no ha tenido conversaciones sobre el tema.

Eiza González como "La Doña"

En agosto, la noticia de que Eiza González interpretaría a María Félix impactó al mundo entero. El portal especializado Deadline informó que la mexicana estelarizaría la película dirigida por Matthew Heineman, ganador de un Emmy.

La mexicana se habría asociado con la familia de Félix para dar vida a la diva cinematográfica que falleció el pasado 18 de abril de 2002. La protagonista de "Lola, Érase una Vez" dijo que "La tenacidad de María y su forma feroz de vivir algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo".

Ambas mexicanas tiene un gusto irremediable por María Félix, ambas han demostrado que su talento y belleza cumplen con los estándares necesarios para dar vida a "La Doña", quien dejó un legado inigualable entre los mexicanos.