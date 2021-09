Eduin Caz de Grupo Firme y su envidiable historia de amor a lado de su esposa

Para Eduin Caz aquel dicho que va “afortunado en el dinero y desafortunado en el amor” no le queda nada bien, pues si bien actualmente Grupo Firme, agrupación que lidera este joven es una de la más exitosa en la actualidad, también tiene una bella relación con su esposa de quien está muy enamorado.

Y es que muchos aseguran que “la novia del estudiante jamás será la esposa del profesionista”, esto no se hizo realidad con Eduin Caz y su bella esposa Daisy Anahy quienes se conocen desde que ambos iban en la preparatoria.

Es por eso que a continuación te contaremos la historia de amor entre Eduin Caz y Anahy, por si creías que el amor leal y desinteresado no existe, este es una prueba que solo tal vez no has conocido a la persona ideal.

Eduin Caz y Anahy

Eduin y su esposa se conocen desde el año 2009 cuando ambos eran apenas unos jóvenes estudiantes en búsqueda de sus sueños, y lo que inició simplemente como un noviazgo estudiantil ahora es uno de los matrimonios más sólidos de la industria musical.

Foto: IG @anahydpg

Eduin apenas comenzaba con su sueño de ser un gran cantante, el cual al paso de los años fue construyendo poco a poco, y aunque no fue sencillo llegar hasta donde está actualmente, Anahy siempre fue su soporte pues estuvo para él en todo momento, incluso cuando nadie creía en él, ella siempre lo hizo.

Ya son 12 años desde que Eduin y Anahí se dieron su primer beso cuando Anahy tenía tan solo 16 años de edad, y ahora son padres de dos hermosos pequeños a quienes aman con locura.

Foto: IG @anahydpg

Eduin sabe que Anahy lo merece todo por estar con él en los momentos más difíciles de su vida, es por eso que ahora que la suerte y el éxito le sonríe no escatima en gastos para consentir a la mujer que lo convirtió en padre y que lo ha apoyado desde el primer día que lo conoció.