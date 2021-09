"¡Si no se dio cuenta con quién andaba!": Andrea Legarreta tunde a Ninel Conde por caso Larry Ramos

Este miércoles 1 de septiembre de 2021, Larry Ramos, actual esposo de Ninel Conde cortó el grillete de seguridad que las autoridades de Estados Unidos le colocaron durante su arresto domiciliario, versiones aseguran que “La Bombón asesino” estaba presente mientras éste se dio a la fuga.

Fue en el programa Hoy, en donde presentaron una nota en donde revelan que de concentrar las autoridades de Estados Unidos a Ninel Conde culpable por encubrimiento podría pasar de 5 a 10 años en prisión.

Ante esta situación las y los conductores del programa Hoy no se quedaron calladas y dieron su opinión respecto a lo que está viviendo la actriz que dio vida a “Alma Rey” en Rebelde.

Y es que, la periodista Shanik Berman se mostró muy preocupada por que Ninel Conde entre a prisión, pues reveló que supuestamente, que la actriz y cantante se habría estado bañando cuando su aún esposo se fugó de las autoridades y logró romper el grillete de seguridad, por lo que aparentemente “La bombón asesino” no se dio cuenta de lo que sucedió.

Ante esto, Andrea Legarreta aseguró que sí puede ser posible que no se haya dado cuenta de la fuga de su esposo, pues la actriz y cantante no se percató del tipo de hombre con el que se casó mucho menos se iba a dar cuenta que rompió el grillete de seguridad.

“Es que sí es posible que no te des cuenta…¡Si no se dio cuenta con quién andaba! Menos se va a dar cuenta cuando se quite el grillete, ósea, por favor, hay que tener bien abiertos los ojos, a veces la soledad hace que…¡Ay Dios mio!” dijo Andrea Legarreta