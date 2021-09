MasterChefCelebrity: Dalú enseña cómo se graba el reality; da detalle clave de su participación

MasterChef Celebrity es uno de los programas que más expectativa levanta desde hace unas semanas, pues el show está lleno de sorpresas, aun cuando se han filtrado muchas cosas. En esta ocasión Dalú, una de las participantes más queridas, dio una probadita de lo que es estar en el set de grabación desde su cuenta oficial de Instagram.

Dalú mostró un poco de cómo se ve MasterChef Celebrity detrás de cámaras y develó un poco cómo es estar dentro de la competencia, que está llena de intensidad y estrés para los participantes. Aunque se está enfrentando a un ambiente desconocido para ella, Dalú ha sabido manejar a la perfección la presión de estar en la cocina.

Dalú tiene un buen sazón

En su publicación, la ex académica también escribió toda su experiencia cocinando unos riñones en unos deliciosos chilaquiles, aunque la famosa aseguró que no fue una tarea nada fácil para ella.

“Me tocó cocinar cosas bien raras. Estuve en la delgada línea de darles a los chefs unos buenos riñones con chilaquiles O unos buenos orines con chilaquiles, pero WE FUCKING NAILED IT, Y por fin subí al balcón. Me sentí tan feliz y a su vez triste porque de repente me gusta la emoción de seguir cocinando, recuerden que la práctica hace al maestro. ¡Pero seguiré echándole mucha sazón y pasión! Por el momento, disfruté de salvarme y ver a todos cocinar desde arriba”, escribió.

Sin duda alguna, las cosas dentro de la cocina de MasterChef Celebrity subirán de tensión, puesto que la competencia crece de nivel cada semana. Dalú dijo que se encuentra preparada para los retos y espera salir triunfante; además, los televidentes han asegurado que Dalú tiene un carisma increíble y se nota con los compañeros y los jueces.

msb