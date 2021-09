Carlos Trejo revela el fuerte motivo que lo obligó a vivir en la calle y ganarse la vida como payasito

En los últimos meses, Carlos Trejo, el famoso cazafantasmas, causó preocupación entre sus seguidores debido a que se contagió dos veces de Covid-19, sin embargo, recientemente reapareció ante los medios y contó algunos detalles sobre su estado de salud, además, habló como nunca sobre su vida privada, reveló que vivió en la calle y que se ganaba la vida como payasito.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos de Imagen Televisión llamado “Sale el Sol” donde Carlos Trejo habló por primera vez sobre su dura infancia, señaló que estuvo rodeado de artistas pues la pareja de su madre fue Guillermo Lepe, un famoso compositor reconocido por canciones como “página en blanco” y “tristes recuerdos”, quien fue su figura paterna, también señaló que su mamá, Alicia Ávila, era compositora y que su familiar más famoso era Marco Antonio Campos, mejor conocido como “Viruta”.

El autor de “Cañitas”, mencionó que los primeros años de su infancia fueron buenos pues vivía de buena manera en su casa de las Lomas de Chapultepec, sin embargo, refirió que su vida cambió cuando tenía 11 años pues su madre murió en un accidente automovilístico en una de sus giras artísticas, por lo que tuvo que mudarse a vivir con su abuela.

Posteriormente, Carlos Trejo, señaló que tenía un tío llamado Víctor, quien se robó la herencia que le había dejado su madre, además, confesó que su abuela y su tío lo golpeaban y lo humillaban por lo que cuando tenía 12 años tomó la fuerte decisión de irse a vivir a la calle con su hermano que es sordomudo.

La vida de Carlos Trejo en la calle

El famoso cazafantasmas señaló que su vida en la calle no fue para nada sencilla pues tuvo que hacer diferentes trabajos para poder sobrevivir, “anduve de payasito, lanzallamas, bolero”, comentó Carlos Trejo, quien también confesó que en esa esa etapa de su vida estuvo muy resentido con Dios a quien en diferentes ocasiones le reclamó por haberse ensañado con él y con su hermano.

Carlos Trejo recordó cómo superó esa dura etapa de su vida. Foto: Especial

Sofía lo rescata de las calles

Carlos Trejo señaló que cuando conoció a su esposa Sofía, su vida cambió totalmente pues fue ella quien lo sacó de las calles ya que le brindó todo el apoyo para salir de esa difícil situación, el cazafantasmas recordó a su esposa con cariño pues además de ayudarlo a superar esa etapa de su vida, le dio dos hijos.

Supera el Covid-19 pero sufre secuelas

Carlos Trejo señaló que pudo superar en dos ocasiones el Covid-19, sin embargo, señaló que sufrió algunas secuelas a consecuencia de esta enfermedad, la más grave de ellas fue la pérdida de cabello, situación que obligó al cazafantasmas a realizarse un injerto de cuero cabelludo por lo que comentó que se ya se encuentra mucho mejor y adelantó que volvió más fuerte que nunca.

Sobre su s futuros proyectos, Carlos Trejo adelantó que en el mes de octubre realizará el Festival Mágico del Horror en el Pueblo Mágico de Real del Monte, Hidalgo, además, recordó que será el próximo 20 se septiembre cuando se estrene la segunda temporada de “Inseparables, amor al límite”, programa en el que participará junto a su actual pareja, Marysol Rodríguez.

Rivalidad con Alfredo Adame

Respecto a su rivalidad con Alfredo Adame, el cazafantasmas dejó ver que no quita el dedo del renglón pues utilizó varios calificativos despectivos e insultos para referirse al actor y político, sin embargo, no quiso ahondar más en el tema para no darle más publicidad.

Con información de medios.