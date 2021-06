Carlos Trejo se burla de la derrota de Alfredo Adame; lo acusa de provocar la pérdida del registro de RSP: VIDEO

Por fin se celebraron las elecciones intermedias en nuestro país, mismas que fueron catalogadas como históricas debido a que se buscó la renovación de 15 gubernaturas, mil 063 diputaciones, mil 923 presidencias municipales, dos mil 057 sindicaturas, más de 14 mil regidurías y 204 concejalías.

De entre todo este universo, políticos y figuras del espectáculo buscaron hacerse de un cargo público. Alfredo Adame fue uno de los que llamó la atención desde que anunció sus aspiración por obtener una diputación federal; sin embargo, al final las cosas no le salieron como lo esperaba.

Fueron las redes sociales el lugar donde de inmediato estallaron los memes, incluso antes de que se cerraran las votaciones, pues el exgalán de telenovelas no era un oponente fuerte en las boletas. No obstante, esto fue lo menos para él, pues este lunes, su archirrival Carlos Trejo salió a burlarse de su desempeño.

Carlos Trejo se burla de Alfredo Adame

A través de un video, publicado en su cuenta de Instagram, el cazafantasmas se burló de los votos que obtuvo Adame. Aunque a muchos sorprendió, a otros no tanto, pues Trejo siempre aparece cuando le va mal al abanderado de Redes Sociales Progresistas (RSP).

"800 votos, jajaja, quiero felicitarte Alfredito Adame, te llevaste como 10 mil 418 mentadas de madre contra un voto", dijo entre carcajadas Carlos Trejo, quien además aseguró que el famoso ahora se encuentra en una situación complicada, pues está "vetado, sin trabajo y para que alguien haga negocios contigo va a estar muy cañón".

Por si fuera poco, lo culpó de haber provocado que el partido político haya perdido su registro gracias al pobre desempeño electoral de Adame en las urnas. Asimismo, dijo que con seguridad los otros políticos que iban con RSP estarían "muy felices" con él.

¿Será que con esto se reactive el tema de la pelea que tenían Carlos Trejo y Alfredo Adame? Hasta el momento el actor no ha dicho nada, pero con seguridad no tardará en responderle, pues ambos tienen un pleito añejo que parece no tener fin.

lhp